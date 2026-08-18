|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lýdia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. augusta 2026
Odstúpenie Šutaja Eštoka požadujú petíciou aj mimovládky Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a Infosecurity.sk
Podľa iniciátorov výzvy nejde o jediné zlyhanie šéfa rezortu vnútra v pozícii ministra. Poukázali napríklad na podrobnosti jeho dovolenky v Dubaji a Abú Dabí. Tri mimovládky spustili výzvu na ...
Zdieľať
18.8.2026 (SITA.sk) - Podľa iniciátorov výzvy nejde o jediné zlyhanie šéfa rezortu vnútra v pozícii ministra. Poukázali napríklad na podrobnosti jeho dovolenky v Dubaji a Abú Dabí.
Tri mimovládky spustili výzvu na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Výzvu, ktorá beží na portáli mojapeticia.sk, spustili Nadácia Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a Infosecurity.sk. Ako sa píše vo výzve, jej signatári vyzývajú Šutaja Eštoka na odchod z pozície ministra vnútra SR.
„Po zverejnení informácií zo správy Národného bezpečnostného úradu je zrejmé, že Vaším konaním bola Slovenská republika vystavená ,významnej kybernetickej hrozbeʻ. Vaše ministerstvo na cestách našich miest namontovalo kamery, ktoré nie len že pochádzajú z Ruska, ktoré Slovensko označuje za svojho nepriateľa, ale podľa zistení štátneho úradu Rusku umožňovalo tieto kamery priamo ovládať a vykonávať tak na Slovensku špionážnu činnosť,” adresovali ministrovi. Situácia je podľa nich o to vážnejšia, že minister tieto informácie spočiatku popieral.
„Ako ospravedlnenie nepostačí ani argument, že nešlo o zámerné konanie a že ste boli oklamaný dodávateľom. Úlohou ministra vnútra je zabezpečovať vnútornú bezpečnosť krajiny. Ak ste v tejto úlohe zlyhali z nedbanlivosti, je to postačujúci dôvod pre vyvodenie politickej zodpovednosti,” dodali vo výzve.
Poukázali tiež, že uvedené skutočnosti sú predmetom vyšetrovania, na ktoré vydal pokyn Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Vzhľadom na to, že Policajný zbor SR spadá práve pod rezort vnútra, považujú iniciátori výzvy odstúpenie Šutaja Eštoka za nevyhnutnú podmienku na to, aby občania mohli mať dôveru, že celá kauza bude riadne vyšetrená bez akýchkoľvek politických zásahov.
Podľa iniciátorov výzvy nejde o jediné zlyhanie šéfa rezortu vnútra v pozícii ministra. Poukázali napríklad na podrobnosti jeho dovolenky v Dubaji a Abú Dabí, za ktorú údajne zaplatila jeho partnerka v hotovosti, tvrdiac, že danú sumu nasporili z ich príjmov. Tieto podrobnosti podľa nich dosiaľ uspokojivo nevysvetlil.
„Napriek mnohým upozorneniam ste nezákonne postavili mimo službu vyšetrovateľov, za čo sa Vášmu rezortu kopia pokuty. Je navyše vysoko pravdepodobné, že pre Váš nezákonný postup bude štát týmto vyšetrovateľom musieť vyplácať aj odškodné. Tieto peniaze nezaplatíte Vy, ale daňoví poplatníci,” tvrdia ďalej. Spomenuli aj viaceré verejné obstarávania rezortu vnútra, pri ktorých podľa ich tvrdenia existujú pochybnosti.
„Polícia po Vašich organizačných zmenách a pod vedením Vašej nominantky zásadne zlyháva v boji proti korupcii a daňovým podvodom, čo kritizuje aj Generálna prokuratúra SR. V prezidentských voľbách v roku 2024 ste ako tretia strana viedli kampaň, čo zakazuje zákon,” menovali ďalej.
Kvôli uvedeným dôvodom sú presvedčení, že pôsobenie Šutaja Eštoka na čele jedného z najdôležitejších rezortov štátu ohrozuje bezpečnosť v krajine, peniaze daňových poplatníkov a podkopáva dôveru občanov SR v štátne inštitúcie. Vyzývajú ho preto na odstúpenie z ministerského postu. V čase spracovania článku (utorok 18. augusta podvečer) bolo pod výzvou podpísaných bezmála 1 500 osôb.
Zdroj: SITA.sk - Odstúpenie Šutaja Eštoka požadujú petíciou aj mimovládky Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a Infosecurity.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Tri mimovládky spustili výzvu na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Výzvu, ktorá beží na portáli mojapeticia.sk, spustili Nadácia Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a Infosecurity.sk. Ako sa píše vo výzve, jej signatári vyzývajú Šutaja Eštoka na odchod z pozície ministra vnútra SR.
Šutaj Eštok zlyhal v úlohe ministra vnútra
„Po zverejnení informácií zo správy Národného bezpečnostného úradu je zrejmé, že Vaším konaním bola Slovenská republika vystavená ,významnej kybernetickej hrozbeʻ. Vaše ministerstvo na cestách našich miest namontovalo kamery, ktoré nie len že pochádzajú z Ruska, ktoré Slovensko označuje za svojho nepriateľa, ale podľa zistení štátneho úradu Rusku umožňovalo tieto kamery priamo ovládať a vykonávať tak na Slovensku špionážnu činnosť,” adresovali ministrovi. Situácia je podľa nich o to vážnejšia, že minister tieto informácie spočiatku popieral.
„Ako ospravedlnenie nepostačí ani argument, že nešlo o zámerné konanie a že ste boli oklamaný dodávateľom. Úlohou ministra vnútra je zabezpečovať vnútornú bezpečnosť krajiny. Ak ste v tejto úlohe zlyhali z nedbanlivosti, je to postačujúci dôvod pre vyvodenie politickej zodpovednosti,” dodali vo výzve.
Poukázali tiež, že uvedené skutočnosti sú predmetom vyšetrovania, na ktoré vydal pokyn Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Vzhľadom na to, že Policajný zbor SR spadá práve pod rezort vnútra, považujú iniciátori výzvy odstúpenie Šutaja Eštoka za nevyhnutnú podmienku na to, aby občania mohli mať dôveru, že celá kauza bude riadne vyšetrená bez akýchkoľvek politických zásahov.
Poukázali na jeho predošlé zlyhania
Podľa iniciátorov výzvy nejde o jediné zlyhanie šéfa rezortu vnútra v pozícii ministra. Poukázali napríklad na podrobnosti jeho dovolenky v Dubaji a Abú Dabí, za ktorú údajne zaplatila jeho partnerka v hotovosti, tvrdiac, že danú sumu nasporili z ich príjmov. Tieto podrobnosti podľa nich dosiaľ uspokojivo nevysvetlil.
„Napriek mnohým upozorneniam ste nezákonne postavili mimo službu vyšetrovateľov, za čo sa Vášmu rezortu kopia pokuty. Je navyše vysoko pravdepodobné, že pre Váš nezákonný postup bude štát týmto vyšetrovateľom musieť vyplácať aj odškodné. Tieto peniaze nezaplatíte Vy, ale daňoví poplatníci,” tvrdia ďalej. Spomenuli aj viaceré verejné obstarávania rezortu vnútra, pri ktorých podľa ich tvrdenia existujú pochybnosti.
„Polícia po Vašich organizačných zmenách a pod vedením Vašej nominantky zásadne zlyháva v boji proti korupcii a daňovým podvodom, čo kritizuje aj Generálna prokuratúra SR. V prezidentských voľbách v roku 2024 ste ako tretia strana viedli kampaň, čo zakazuje zákon,” menovali ďalej.
Kvôli uvedeným dôvodom sú presvedčení, že pôsobenie Šutaja Eštoka na čele jedného z najdôležitejších rezortov štátu ohrozuje bezpečnosť v krajine, peniaze daňových poplatníkov a podkopáva dôveru občanov SR v štátne inštitúcie. Vyzývajú ho preto na odstúpenie z ministerského postu. V čase spracovania článku (utorok 18. augusta podvečer) bolo pod výzvou podpísaných bezmála 1 500 osôb.
Zdroj: SITA.sk - Odstúpenie Šutaja Eštoka požadujú petíciou aj mimovládky Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a Infosecurity.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
MAAE našla v Sýrii tony jadrového materiálu, ide o dedičstvo po al-Asadovom režime
MAAE našla v Sýrii tony jadrového materiálu, ide o dedičstvo po al-Asadovom režime