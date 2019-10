Jakobsen: Krajiny V4 zabúdajú na to, že sú závislé od západných trhov

Bratislavský hrad, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Krajiny V4 sú si vedomé svojej ekonomickej sily, zabúdajú však na to, že sú závislé od západných trhov. Upozorňuje na to hlavný ekonóm Saxo Bank Steen Jakobsen s tým, že najmä odporcovia Európskej únie (EÚ) by na to mali myslieť.Podľa Jakobsena ekonómovia a politici, ktorí nadbiehajú populistickým náladám, často delia Európu na sever a juh.konštatuje Jakobsen.Tempo ekonomického rastu v regióne V4 je na úrovni okolo štyroch percent. Ekonomika eurozóny sa pritom tento rok nezvýši ani o jedno percento.myslí si Jakobsen.Problémom podľa ekonóma nie je len odlišný vývoj ekonomiky. Väčší dôraz sa kladie na niektoré politické otázky alebo uplatňovanie demokracie. Zaráža ho, že niektoré štáty sú hrdé na svoj ekonomický výkon, pričom často zabúdajú na to, že je poháňaný práve EÚ. "tvrdí Jakobsen.Slovensko je v tomto smere podľa neho pozitívny príklad.hovorí Jakobsen.Krajiny sú však na projekte zvanom EÚ bytostne závislé. "tvrdí ekonóm.Ako ďalší príklad uvádza aj Veľkú Britániu.dodal Jakobsen.