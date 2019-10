Zhotoviteľ D4 a R7 si robí, čo chce, tvrdí OĽaNO

Na archívnej snímke Ján Marosz. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Zhotoviteľ bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, si podľa opozičného hnutia OĽaNO robí, čo chce. Reaguje tak na stredajšie vyhlásenie firmy D4R7 Construction, že podľa hĺbkových testov nálezy nepovoleného materiálu na rozostavanej diaľnici D4 nie sú škodlivé pre životné prostredie a ani pre ľudské zdravie. Stavebník zároveň argumentuje závermi vedcov, že z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia by bolo neodôvodnené odstraňovať násypový materiál.vyhlásilo hnutie. Tvrdí, že od prvých podozrení z ekologického znečistenia žiadalo šéfa rezortu dopravy, aby štát prevzal kontrolu nad výstavbou bratislavského obchvatu a nespoliehal sa na nezávislý stavebný dozor, ktorého si platí zhotoviteľ.podotklo OĽaNO s tým, že minister dopravy len pred pár dňami informoval parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti o tom, že špeciálny stavebný úrad vyzval koncesionára na predloženie sanačného plánu.uviedol podľa OĽaNO Érsek v správe o záveroch kontroly, ktorú poslancom výboru poslal 4. októbra. Hnutie upozorňuje, že napriek tomu prišiel zhotoviteľ s vlastnými ekologickými skúškami a vo vyjadrení verejnosti tvrdí, že odstraňovať násypový materiál je neodôvodnené. OĽaNO to považuje za absurdnú situáciu.Hnutie tvrdí, že minister dopravy uviedol v správe pre poslancov, že materiál s prítomnosťou azbestu je podľa vyhlášky ministerstva životného prostredia kategorizovaný ako nebezpečný odpad.podotklo OĽaNO s tým, že zhotoviteľ opäť vo svojom vyjadrení vyjadril ignoráciu zákona s tým, že koncentrácia azbestu v násypoch je zanedbateľná.povedal poslanec Národnej rady SR Ján Marosz (OĽaNO). Stavebník priznal, že v jednej z testovaných vzoriek sa našiel aj azbest. Tvrdí však, že je to minimálne množstvo a oveľa nižšie ako úroveň, ktorá sa považuje za nebezpečnú.povedalo v septembri pre TASR ministerstvo dopravy.