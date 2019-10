Nemecký Thomas Cook do konca roka zrušil všetky zájazdy

Na archívnej snímke cestovná kancelária Thomas Cook. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke cestovná kancelária Thomas Cook. Foto: TASR/AP

Oberursel 9. októbra (TASR) - Nesolventná nemecká cestovná kancelária Thomas Cook zrušila všetky zájazdy do a vrátane 31. decembra. To platí aj v prípade, že ich zákazník sčasti alebo úplne zaplatil, uviedla firma v stredu."Je nám ľúto, že musíme tieto zájazdy zrušiť, ale nemôžeme zabezpečiť ich realizáciu," uviedla šéfka nemeckej Thomas Cook GmbH Stefanie Berková. Firma podľa nej pracuje na tom, aby od 1. decembra mohla obnoviť svoje operácie, a potom od začiatku budúceho roka opäť začať opäť ponúkať zájazdy.Firma, ktorej patria značky Neckermann Reisen, Öger Tours či Bucher Reisen, sa dostala do platobnej neschopnosti z dôvodu krachu materského britského koncernu Thomas Cook. Tri nemecké spoločnosti Thomas Cook podali insolvenčný návrh.