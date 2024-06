Jamrichová je rada, že už má titul aj z antuky, s Valentovou si sadli

Slovenská tenistka Renáta Jamrichová je rada, že už má vo svojej zbierke aj grandslamový titul z antuky. S Češkou Terezou Valentovou sa dohodli na spolupráci tesne pred Roland Garros a prvé spoločné vystúpenie zakončili triumfom v juniorskej štvorhre.



"Týždeň či dva pred začiatkom Roland Garros som Terke napísala, či si spolu v Paríži nezahráme štvorhru. Namala som deblovú partnerku a pomyslela som si, že spolu by sme mohli vytvoriť silný pár. Terka spočiatku neplánovala štartovať na antukovom vrchole sezóny, no keď som sa ozvala, privolila. Bola to podobná situácia ako vlani pred Australian Open, keď sme sa dohodli s Taliankou Federicou Urgesiovou a napokon získali v Melbourne cennú trofej."

S Valentovou si od začiatku sadli. "Boli sme uvoľnené, na kurte sme si užili veľa zábavy. Dokázali sme sa v dôležitých momentoch navzájom potiahnuť. Super sme sa dopĺňali. Ona hra rýchlo od základnej čiary a je šikovná aj na sieti. V kľúčových fázach zápasov sme obe veľmi dobre podávali. Najťažšie bolo prvé kolo, v ktorom sme otočili nepriaznivý vývoj. Finále proti Američankám Jovičovej s Grantovou, ktoré v januári vyhrali Australian Open, nám vyšlo na jednotku. Chytili sme úvod zápasu, bojovali sme o každú loptičku. Vo štvorhre nie je až taký tlak ako vo dvojhre, užili sme si to. Atmosféra v hľadiska bola fajn, hrali sme na väčšom dvorci," zdôraznila 16-ročná Slovenka.



V singli skončila trojnásobná juniorská grandslamová šampiónka práve na rakete Valentovej. "Nebola som úplne zdravá, mala som zvýšenú teplotu, no aj tak to bol dobrý zápas. Terka potvrdila svoje kvality. Ak chcete proti nej uspieť, musíte byť stopercentne fit. Roland Garros bol zrejme jej posledný juniorský turnaj. Má dobré postavenie v rebríčku WTA, preto sa už sústredí na ženské turnaje."



Jamrichová sa už teší na trávnatú sezónu a juniorský Wimbledon. "Už v sobotu odlietam na ženskú 100-ku do Ilkley neďaleko Birminghamu. Tráva najviac vyhovuje mojej hre. Dúfam, že sa čo najrýchlejšie na nej rozohrám. Zatiaľ neviem, s kým budem hrať štvorhru vo Wimbledone. Musí to byť niekto, s kým si budem rozumieť na kurte i mimo neho. Na záverečnom grandslame sezóny US Open zrejme štartovať nebudem a uprednostním ženské turnaje."

Výkony Jamrichovej na Roland Garros vysoko vyzdvihol aj prezident Slovenského tenisového zväzu Miloslav Mečíř. "Chcem Renatke poďakovať za pekné výkony a výbornú reprezentáciu Slovenska. Teší ma, že som mohol niektoré jej zápasy sledovať priamo v Paríži. Potvrdila, že patrí medzi veľké talenty svetového tenisu. Veľmi dobrý dojem zanechala na Roland Garros aj Mia Pohánková."