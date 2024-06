Môj dom, môj hrad! Florida opäť porazila Edmonton a je tak na polceste k Stanleyho poháru

Vyšlo im to

Slová chvály

Góly hovoria jasnou rečou





Finálová séria dvoch najvzdialenejších súperov o Stanley Cup pokračuje po dvoch dňoch voľna vo štvrtok 13. júna v Edmontone. Zatiaľ nie je isté, či do zápasu číslo tri nastúpi kapitán Floridy



11.6.2024 (SITA.sk) - Môj dom, môj hrad! Týmto heslom sa riadili hokejisti Floridy v úvodných dvoch zápasoch finálovej série o Stanleyho pohár proti Edmontonu a vyšlo im to na sto percent.Po triumfe 3:0 v prvom zápase sa v druhom súboji v Amerant Bank Arene v Sunrise zrodilo ďalšie domáce víťazstvo 4:1. Historická poučka znie, že mužstvo, ktoré vedie vo finále 2:0 na zápasy, získa pohár v 86,3% prípadov. Na druhej strane iba päť tímov z 54 otočilo dianie vo finále vo svoj prospech zo stavu 0:2 na zápasy.V druhom finálovom zápase na rozdiel od prvého strelil úvodný gól Edmonton, ale po obrancovi Mattiasovi Ekholmovi už ďalšie zásahy hostia nepridali. Domáci ich prevýšili kontrolovanou defenzívou aj aktivitou v útoku. Po dvoch tretinách Panthers viedli na strely na bránku 22:7, ale skóre bolo vyrovnané 1:1.V tretej tretine však domáci našli dvojgólového strelca Evana Rodriguesa a v samom závere Aaron Ekblad pečatil víťazstvo číslo dva gólom vo prázdnej bránky. Druhý gól Rodriguesa v čase 52:26 min na 3:1 zároveň znamenal prerušenie série 34 ubránených oslabení hráčmi Edmontonu v tohtoročnom play-off.„Nestarám sa o to, kto koľko strelí gólov alebo nazbiera bodov. Na konci dňa ma zaujíma iba to, či sme zvíťazili alebo nie," uviedol už trojgólový strelec v aktuálnej finálovej sérii Rodrigues a ešte dodal: „Snažím sa zachovať si správne nastavenie. Dosiahli sme dve veľké víťazstvá, ale treba obrátiť list a pripraviť sa na tretí zápas."Útočník Floridy Matthew Tkachuk o Rodriguesovi poznamenal: „Som za neho veľmi vďačný. Bol úžasný. Strelil tri dôležité góly vo dvoch zápasoch po sebe. Odohral som s ním v útoku zopár posledných stretnutí a musím povedať, že výborne číta hru."Kapitán Edmontonu Connor McDavid síce v pondelok asistoval pri góle Ekholma, ale na prvý gól vo finále stále čaká rovnako ako drvivá väčšina jeho spoluhráčov. Za stavu 1:3 mal práve McDavid šesť minút pred koncom tretej tretiny šancu znížiť z nájazdovej pozície, ale zákrok Sergeja Bobrovského v kombinácii s nepríjemným "backcheckom" v podaní Matthewa Tkachuka mu nedopriali radosť z gólu. Gólová bilancia 1:7 z pohľadu kanadského tímu po úvodných dvoch zápasoch série hovorí za všetko.„Predvádzame parádnu robotu so šiestimi mužmi proti najlepším hokejistom sveta," skonštatoval po druhom víťazstve obranca Floridy Ekblad.McDavid na druhej strane podotkol: „Florida počas druhého zápasu posunula svoju hru na vyššiu úroveň a my sme sa neprispôsobili. Musíme sa zlepšiť a aj sa chceme zlepšiť. Doma nás však nečaká nič ľahké."