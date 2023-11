Jamrichová po rozprávkovom debute: Tlačili sa mi do očí slzy

Slovenská tenistka Renáta Jamrichová má za sebou rozprávkový debut v Pohári Billie Jean Kingovej. Proti argentínskej jednotke Nadii Podoroskej podala sebavedomý výkon a semifinalistke Roland Garros z roku 2020 dovolila na harde v bratislavskom NTC uhrať iba päť gemov. Jamrichová priznala, že pred nástupom na dvorec ju premohli emócie, no dokázala ich zakryť.





"Tlačili sa mi do očí slzy, no dokázala som to zamaskovať. Po pár gemoch som sa uvoľnila, opadlo zo mňa napätie a predviedla som svoj najlepší tenis. Kapitán Matej Lipták mi v piatok o pol jedenástej večer oznámil, že dnes nastúpim namiesto Kajky Schmiedlovej. Trochu ťažšie sa mi zaspávalo a ráno som bola nervózna, no veľmi mi pomohli baby v tíme. Povedali mi, že o nič nejde a že si to mám užiť plnými dúškami."Tímové súťaže sú pre 16-ročnú Slovenku srdcovka. "Vždy ma bavili, pretože nehrám iba za seba, ale za celé Slovensko a za vlasť. Ja som hrdá Slovenka. Teší ma, že som ukázala, že viem hrať dobrý tenis. Pred zápasom sa mi tlačili slzy do oči, no snažila som sa to zamaskovať. Je to jedno z mojich najväčších víťazstiev v kariére. V dôležitých momentoch som cítila podporu celého tímu."Jamrichovú na tribúne povzbudzovala rodina i kamaráti. "Prišli ma podporiť obaja rodičia. Sestry tentokrát v hľadisku neboli, lebo jedna je chorá a druhá na oslave. Povzbudzovali ma však môj tenisový tréner Ján Matúš i kondičný kouč Tadeáš Mikes. Veľmi mi pomohlo, že som pred duelom s Argentínou štartovala v Bratislave na turnaji ITF, dobre som sa adaptovala na tento povrch. Dôležité bolo, že ma v dnešnom dueli poslúchalo podanie a nekopila som dvojchyby. Na tento zápas určite nikdy nezabudnem."