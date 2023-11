Levi 2023: Petra Vlhová vyhrala slalom vo fínskom Levi (video)

Druhú Lenu Dürrovú zdolala až o 1,4 sekundy. Tretia bola Katharina Liensbergerová. Vďaka 160 bodom Vlhová vedie poradie o veľký krištáľový glóbus.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová suverénnym spôsobom vyhrala úvodný slalom novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi predviedla v oboch kolách najrýchlejšiu jazdu a triumfovala s náskokom 1,41 sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou. Tretia skončila Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+1,55).



Vlhová slávila svoje celkové 29. víťazstvo v prestížnom seriáli, jubilejné dvadsiate v slalome. Dosiahla už šiesty triumf v Levi, v tomto fínskom stredisku predtým vyhrala aj v roku 2017 a dvakrát v rokoch 2020 a 2021. So ziskom 160 bodov vedie po dvoch súťažiach celkové poradie SP. Sezónu odštartovala tretím miestom v októbrovom obrovskom slalome v rakúskom Söldene.



"Som veľmi šťastná. Úprimne, nečakala som, že vyhrám s takým výrazným náskokom pred Lenou a Katharinou," vyznala sa Vlhová v rozhovore pre televíziu FIS. "Sú to skvelé pocity. Užívam si lyžovanie, cítim sa sebavedomo. Pred pretekmi som trochu cítila stres, nevedela som, ako som na tom. Nakoniec som zvíťazila, je to úžasné. Chcem sa poďakovať tímu, ktorý stále stojí za mnou a pracuje na sto percent."



Vlhová, ktorá štartovala s číslom sedem, predviedla už v 1. kole najrýchlejšiu jazdu. Od úvodu našla skvelý rytmus a na druhom medzičase mala náskok 0,58 s na Dürrovú. Z tempa ju nevyhodilo ani malé zaváhanie na prechode do strminy. Olympijská víťazka z Pekingu a tretia dáma minulej slalomovej zimy sa vyvarovala veľkých chýb, udržala si vysoké tempo až do cieľa, v ktorom mala na druhú Nemku k dobru 18 stotín. "Išla som to, čo sme trénovali. Cítila som sa dobre, akurát som si postrážila nájazd do strminy. Teším sa, že mi prvé kolo vyšlo. Podmienky boli výborné, takže to, či som štartovala na začiatku, alebo na konci prvej skupiny, bolo dnes jedno," uviedla po 1. kole pre JOJ Šport.

Jej tempu stačila okrem Dürrovej už len obhajkyňa veľkého i malého glóbusu Mikaela Shiffrinová. Američanka si minulý týždeň po páde v tréningu narazila koleno, ale podľa svojich slov ju zranenie už veľmi neobmedzovalo. Predviedla svoju typickú dynamickú jazdu, no pred 2. kolom strácala na Vlhovú 0,42 s. Ďalšie pretekárky už výrazne zaostávali, štvrtá Liensbergerová mala manko 1,02 sekundy.



V druhom kole sa podaril výrazný posun Kanaďanke Ali Nullmeyerovej, ktorá poskočila z priebežnej 20. pozície až na konečnú šiestu priečku. O vedenie ju obrala až Švédka Sara Hectorová. Následne sa Liensbergerová vydarenou jazdou dostala do vedenia, z ktorého ju nezosadila ani Shiffrinová. Americká rekordérka v počte víťazstiev išla kritické bránky naširoko, točila až za nimi a zaradila sa tesne za Rakúšanku. Skončila mimo pódia a musela sa uspokojiť so štvrtým miestom. Dürrová predviedla pokojnú, plynulú jazdu, síce mala tiež v prechode so strmine problémy, ale stačilo jej to, aby sa dostala na čelo poradia a hodila rukavicu Vlhovej. Slovenská reprezentantka však tlak ustála a preteky zvládla bravúrne. Už na štarte sa skvele odpichla, nabrala vysoké tempo, dala si pozor aj pri prechode do strmej časti, držala si rovnováhu a neustále zvyšovala náskok. Svoju dominanciu vyjadrila víťazstvom s priepastným náskokom 1,41 s na Nemku.

Lyžiarky ostávajú v Levi na ďalší slalom už v nedeľu opäť o 10.00 h. a 13.00 h.

Pozrite si víťaznu jazdu Petra Vlhová v Levi

výsledky sobotného slalomu SP žien v Levi:



1. Petra VLHOVÁ (SR) 1:50,59 min. (53,79 s/56,80), 2. Lena Dürrová (Nem.) +1,41 s, 3. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,55, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,70, 5. Sara Hectorová (Švéd.) +2,60, 6. Alison Nullmeyerová (Kan.) +2,97, 7. Melanie Meillardová (Švaj.) +2,99, 8. Katharina Huberová (Rak.) +3,15, 9. Zrinka Ljutičová +3,17, 10. Leona Popovičová (obe Chor.) +3,30 (56,15/57,74)



celkové poradie SP (po dvoch z 45 súťaží): 1. VLHOVÁ 160 b., 2. Lara Gutová-Behramiová 100, 3. Hectorová 95, 4. Shiffrinová 90, 5. Federica Brignoneová (Tal.) a Dürrová po 80



poradie v slalome (1 z 11): 1. VLHOVÁ 100, 2. Dürrová 80, 3. Liensbergerová 60, 4. Shiffrinová 50, 5. Hectorová 45, 6. Nullmeyerová 40

Správy budeme aktualizovať