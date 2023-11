Slovenskí hokejisti prehrali s Dánskom 3:4 vo svojom druhom zápase na Nemeckom pohári 2023

Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom druhom zápase na Nemeckom pohári 2023. Po triumfe 7:1 nad Rakúskom podľahli v sobotu v Landshute Dánsku 3:4. Góly Slovákov strelili Lukáš Cingel, Oliver Okuliar a Miloš Roman.



Zverenci Craiga Ramsayho majú aj napriek prehre stále šancu na turnajový triumf, v nedeľu ich od 14.30 h čaká výber domáceho Nemecka.

Dáni mali prvú šancu v zápase, Tomek výborne zasiahol betónom. Slováci odpovedali strelou Hrehorčáka, ale aj dánsky brankár predviedol úspešný zákrok. V 9. minúte však po chybe slovenskej obrany otvoril skóre Blichfeld. Od tej chvíle sa Ramsayho zverenci snažili vyrovnať, ale Dáni dobre bránili a rozohrávku súpera narúšali vysokým forčekingom. V 17. minúte sa im podarila ďalšia akcia, po ktorej uzavrel skóre prvej tretiny Wejse.



Severania mali lepší vstup aj do druhej tretiny. Po faule Pauloviča zužitkoval početnú výhodu Aagaard a dostal svoj tím už do trojgólového vedenia. Najväčší problém robil Slovákom prechod do útoku, chýbala im aj kreativita v ofenzíve. V polovici zápasu však dostali k dispozícii skrátenú presilovku o dvoch hráčov, ktorú využil po presnej strele Cingel. Ten istý hráč potom nastrelil v pokračujúcej presilovke hornú žŕdku. Do konca druhej tretiny mali slovenskí hokejisti prevahu, ale viac gólov už nedali.



V tretej časti hry pokračovala prevaha Slovákov, ale narážali na skonsolidovanú defenzívu Dánov. Napriek tomu sa im niekoľkokrát podarilo dostať do šancí, no brankár Seldrup držal severanov nad vodou. V 54. minúte sa presadil Koch, na tento zásah vzápätí zareagoval Okuliar. Pred bránkou Dánska sa necelých 5 minút pred koncom strhla šarvátka, po ktorej hrali slovenskí reprezentanti v prevahe šiesti proti trom a potom šiesti proti štyrom. Po góle Romana na 3:4 hrali v závere ďalšiu presilovku a vzápätí aj bez brankára, ale vyrovnať už nedokázali.



Hlasy po zápase:





Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Zaostávali sme hlavne v prvej polovici zápasu. Úprimne, Dáni nemali vydarený prvý zápas a hovorili sme hráčom, že to budú chcieť odčiniť. Vybehli na nás, mali prevahu v súbojoch a vyrážali do rýchlych brejkov. To chalanov trochu prekvapilo. Ale zápas nám veľa ukázal a v závere hráči ukázali, že sa chceli pobiť o výsledok. Chýbala jedna presná strela."



Miloš Roman, strelec gólu SR: "Dáni mali lepší štart do zápasu, boli agresívnejší, boli sme o krok pozadu. Urobili si náskok a to sa ťažko doháňa. Ale bojovali sme do poslednej minúty. Škoda, že sa nepodarilo dostať duel do predĺženia."



Lukáš Cingel, strelec gólu SR: "Dáni boli silnejší v súbojoch. Veľmi sme si nepomáhali, keď nás prečíslili to bolo vidieť. Som rád, že sme to nezabalili a snažili sme sa so zápasom niečo urobiť. Ale energiu, ktorú sme mali na konci, tá nám chýbala na začiatku."



Peter Čerešňák, v zápase 0+3: "Prehrávali sme súboje. V tomto sme zaostávali celý zápas. Ale dokázali sme potrestať fauly Dánov. Musíme však pridať, zajtra nás čaká ešte ťažší súper."

Nemecký pohár 2023:





SLOVENSKO - Dánsko 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)



Góly: 33. Cingel (Čerešňák, Faško-Rudáš), 55. Okuliar (Čerešňák, Hrehorčák), 58. Roman (Baláž, Čerešňák) - 9. Blichfeld (Molgaard, Schultz), 17. Wejse (Scheel), 25. Aagaard (Molgaard, Blichfeld), 54. Koch (From, O. Lauridsen). Rozhodovali: Iwert, Schadewaldt - Jürgens, Menz, vylúčení: 5:10, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1500 divákov.



SLOVENSKO: Tomek - Gajdoš, Čerešňák, Ivan, Bučko, Beňo, Golian, Korenčík, Hain - Takáč, Cingel, Faško-Rudáš - Okuliar, Roman, Hrehorčák - Minárik, Baláž, Paulovič - Kusko, Kašlík, Kukuča



Dánsko: Seldrup - N. Jensen, Bruggisser, O. Larsen, M. Lauridsen, Koch, O. Lauridsen, M. Jensen - Frederisken, Kjaer, Andersen - Schultz, Molgaard, Blichfeld - Asperup, Wejse, Scheel - Aagaard, Russel, From

tabuľka:



1. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 9:5 3



2. Nemecko 1 1 0 0 0 4:1 3



3. Dánsko 2 1 0 0 1 5:6 3



4. Rakúsko 1 0 0 0 1 1:7 0

ďalší program:





sobota 11. novembra



18.00 Nemecko – Rakúsko







nedeľa 12. novembra



11.00 Dánsko – Rakúsko



14.30 Nemecko – SLOVENSKO