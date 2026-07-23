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23. júla 2026
Ján Nosko oznámil kandidatúru, ako nezávislý chce pokračovať v rozvoji Banskej Bystrice – FOTO
Nasledujúce obdobie bude podľa neho dynamické a prinesie mnohé príležitosti. Primátor Ján Nosko sa bude v októbri opätovne uchádzať o ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Nasledujúce obdobie bude podľa neho dynamické a prinesie mnohé príležitosti.
Primátor Ján Nosko sa bude v októbri opätovne uchádzať o post primátora Banskej Bystrice. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát a začína so zberom podpisov. So svojím tímom má v pláne dokončiť rozbehnuté projekty a odštartovať aj desiatky nových, ktoré pripravovali počas uplynulého obdobia.
Nosko má v pláne rozvíjať dopravnú infraštruktúru, obnoviť ďalšie mosty, modernizovať základné školy, revitalizovať verejné priestranstvá, Strieborné námestie či Kaštieľ Radvanských a ďalšie projekty. Ako priblížil, celková hodnota pripravovaných investícií dosahuje 100 miliónov eur.
„Meníme Bystricu a pracujeme na investičných zámeroch, ktorých realizácia vo väčšine prípadov presahuje jedno volebné obdobie. Vyžaduje si to kvalitný tím ľudí, dobrú pripravenosť našich odborných útvarov, odvahu púšťať sa aj do komplikovaných a zložitých projektov, ako aj konštruktívnu spoluprácu inštitúcií,“ povedal primátor a pripomenul, čo sa pod jeho vedením podarilo za uplynulé roky zrealizovať. Spomenul obnovu ciest, chodníkov, mostov či škôlok.
Pripomenul, že mesto úzko spolupracuje aj pri výstavbe novej Roosveltovej nemocnice a dobudovaní obchvatu mesta po Slovenskú Ľupču. „Uplynulé roky boli venované príprave desiatok nových projektov, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Banskej Bystrice. Zároveň sa podarilo odkúpiť do vlastníctva mesta historické objekty a po rokoch vrátiť národné kultúrne pamiatky do správy mesta,“ dodal Nosko.
„Spolu s BBSK sme získali Dom kultúry, ktorý nikdy nepatril mestu a spoločne pripravujeme projekt jeho revitalizácie. Nadobudli sme areál v Majeri, kde vznikne nový komunálny podnik a sídlo ZAaRES-u. Odkúpili sme parkovisko Mičinská, nadobudli sme dva historicky najhodnotnejšie objekty Medeného hámra, získali sme späť do správy mesta národné kultúrne pamiatky Kaštieľ Radvanských a Národný dom, ako aj pozemky pod Strieborným námestím,“ vymenoval primátor.
Nasledujúce obdobie bude podľa neho dynamické a prinesie mnohé príležitosti. Zameriavať sa chce na revitalizáciu mestského parku, sídliskových priestorov na Severnej, v Radvani, Sásovej, na Fončorde, Podháji či Podlaviciach s novou výsadbou zelene. Súčasne má odštartovať výstavba Kremničianskeho mosta ponad R1. Ďalej chystá rekonštrukciu podchodu v Kapitulskej ulici a ďalšie školy. „Po spustení prvých fotovoltických elektrární na obnovených základných školách bude sfunkčnené energetické spoločenstvo, s cieľom zdieľania energie v mestských budovách,“ informoval Nosko. Zároveň však priznal, že sú aj projekty, ktoré sa nepodarilo zrealizovať.
„Neznamená to ale, že sme ich hodili za chrbát. Naopak, ešte s väčšou chuťou ich chceme dokončiť. Našou ambíciou je výstavba nájomných bytov, návrat plážového kúpaliska a amfiteátra do správy mesta a obnova ich významu i podoby, akú si zaslúžia,“ dodal primátor. Pozornosť chce Nosko venovať aj práci s mládežou, zachytávaniu talentov, podpore inovácií a prepájaniu mesta s podnikateľským prostredím s cieľom prinášať riešenia pre zlepšenie života obyvateľov a zvýšenie konkurencieschopnosti.
Zdroj: SITA.sk - Ján Nosko oznámil kandidatúru, ako nezávislý chce pokračovať v rozvoji Banskej Bystrice – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Primátor Ján Nosko sa bude v októbri opätovne uchádzať o post primátora Banskej Bystrice. Kandidovať bude ako nezávislý kandidát a začína so zberom podpisov. So svojím tímom má v pláne dokončiť rozbehnuté projekty a odštartovať aj desiatky nových, ktoré pripravovali počas uplynulého obdobia.
Rozvíjanie mesta
Nosko má v pláne rozvíjať dopravnú infraštruktúru, obnoviť ďalšie mosty, modernizovať základné školy, revitalizovať verejné priestranstvá, Strieborné námestie či Kaštieľ Radvanských a ďalšie projekty. Ako priblížil, celková hodnota pripravovaných investícií dosahuje 100 miliónov eur.
„Meníme Bystricu a pracujeme na investičných zámeroch, ktorých realizácia vo väčšine prípadov presahuje jedno volebné obdobie. Vyžaduje si to kvalitný tím ľudí, dobrú pripravenosť našich odborných útvarov, odvahu púšťať sa aj do komplikovaných a zložitých projektov, ako aj konštruktívnu spoluprácu inštitúcií,“ povedal primátor a pripomenul, čo sa pod jeho vedením podarilo za uplynulé roky zrealizovať. Spomenul obnovu ciest, chodníkov, mostov či škôlok.
Pripomenul, že mesto úzko spolupracuje aj pri výstavbe novej Roosveltovej nemocnice a dobudovaní obchvatu mesta po Slovenskú Ľupču. „Uplynulé roky boli venované príprave desiatok nových projektov, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Banskej Bystrice. Zároveň sa podarilo odkúpiť do vlastníctva mesta historické objekty a po rokoch vrátiť národné kultúrne pamiatky do správy mesta,“ dodal Nosko.
„Spolu s BBSK sme získali Dom kultúry, ktorý nikdy nepatril mestu a spoločne pripravujeme projekt jeho revitalizácie. Nadobudli sme areál v Majeri, kde vznikne nový komunálny podnik a sídlo ZAaRES-u. Odkúpili sme parkovisko Mičinská, nadobudli sme dva historicky najhodnotnejšie objekty Medeného hámra, získali sme späť do správy mesta národné kultúrne pamiatky Kaštieľ Radvanských a Národný dom, ako aj pozemky pod Strieborným námestím,“ vymenoval primátor.
Mnohé príležitosti
Nasledujúce obdobie bude podľa neho dynamické a prinesie mnohé príležitosti. Zameriavať sa chce na revitalizáciu mestského parku, sídliskových priestorov na Severnej, v Radvani, Sásovej, na Fončorde, Podháji či Podlaviciach s novou výsadbou zelene. Súčasne má odštartovať výstavba Kremničianskeho mosta ponad R1. Ďalej chystá rekonštrukciu podchodu v Kapitulskej ulici a ďalšie školy. „Po spustení prvých fotovoltických elektrární na obnovených základných školách bude sfunkčnené energetické spoločenstvo, s cieľom zdieľania energie v mestských budovách,“ informoval Nosko. Zároveň však priznal, že sú aj projekty, ktoré sa nepodarilo zrealizovať.
„Neznamená to ale, že sme ich hodili za chrbát. Naopak, ešte s väčšou chuťou ich chceme dokončiť. Našou ambíciou je výstavba nájomných bytov, návrat plážového kúpaliska a amfiteátra do správy mesta a obnova ich významu i podoby, akú si zaslúžia,“ dodal primátor. Pozornosť chce Nosko venovať aj práci s mládežou, zachytávaniu talentov, podpore inovácií a prepájaniu mesta s podnikateľským prostredím s cieľom prinášať riešenia pre zlepšenie života obyvateľov a zvýšenie konkurencieschopnosti.
Zdroj: SITA.sk - Ján Nosko oznámil kandidatúru, ako nezávislý chce pokračovať v rozvoji Banskej Bystrice – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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