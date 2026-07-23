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23. júla 2026
Človek sa môže aj nevedome dopustiť prania špinavých peňazí, upozorňuje polícia. Na čo si treba dať pozor?
Ľudia sa môžu stať nielen obeťou podvodu, ale aj páchateľom trestného činu. Polícia opätovne upozorňuje verejnosť na prípady zneužívania bankových ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Ľudia sa môžu stať nielen obeťou podvodu, ale aj páchateľom trestného činu.
Polícia opätovne upozorňuje verejnosť na prípady zneužívania bankových účtov na legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, známu aj ako pranie špinavých peňazí.
Ako Prezídium policajného zboru v tejto súvislosti zdôraznilo, mnohí ľudia si neuvedomujú, že prijatím ponuky na založenie bankového účtu alebo poskytnutie prístupu k vlastnému účtu výmenou za finančnú odmenu sa môžu stať nielen obeťou podvodu, ale aj páchateľom trestného činu.
"Za prvých päť mesiacov tohto roka odbor finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie voči piatim osobám pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa doterajších zistení počas telefonickej komunikácie s páchateľmi poskytli údaje o svojich bankových účtoch a prístupoch k nim alebo na ich pokyn založili nové bankové účty. Za túto službu im bola prisľúbená alebo vyplatená finančná odmena. Takýmto konaním umožnili páchateľom preprať finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti v celkovom objeme približne 2,2 milióna eur," uviedla polícia.
Policajti zároveň upozorňujú, že trestnoprávna zodpovednosť môže vzniknúť aj v prípade nedbanlivostného konania. Za legalizáciu výnosu z trestnej činnosti z nedbanlivosti pritom podľa Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
"Je potrebné byť mimoriadne obozretní pri poskytovaní osobných údajov, údajov z občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, ako aj prihlasovacích údajov do internetbankingu či údajov k platobným kartám. Rovnako by ste nemali zakladať bankové účty na žiadosť cudzích osôb ani umožniť iným osobám disponovať s vaším účtom. V okamihu, keď majiteľ účtu stratí kontrolu nad tým, kto s účtom nakladá a aké finančné prostriedky cez neho prechádzajú, vystavuje sa riziku, že jeho účet bude zneužitý na páchanie ďalšej trestnej činnosti, vrátane legalizácie výnosov z trestnej činnosti, podpory organizovaných zločineckých skupín alebo financovania terorizmu," zdôraznila polícia.
Policajný zbor preto občanom odporúča, aby nikdy neposkytovali svoje osobné ani bankové údaje neznámym osobám, či už prostredníctvom sociálnych sietí, alebo počas telefonických hovorov. Ak majú podozrenie, že sa stali terčom podobného konania, mali by bezodkladne kontaktovať svoju banku a zároveň oznámiť vec polícii.
"Pamätajte, že bankový účet vedený na vaše meno je vašou zodpovednosťou. Zdanlivo jednoduchý spôsob zárobku sa môže skončiť trestným stíhaním a vážnymi právnymi následkami," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Človek sa môže aj nevedome dopustiť prania špinavých peňazí, upozorňuje polícia. Na čo si treba dať pozor? © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia opätovne upozorňuje verejnosť na prípady zneužívania bankových účtov na legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, známu aj ako pranie špinavých peňazí.
Ako Prezídium policajného zboru v tejto súvislosti zdôraznilo, mnohí ľudia si neuvedomujú, že prijatím ponuky na založenie bankového účtu alebo poskytnutie prístupu k vlastnému účtu výmenou za finančnú odmenu sa môžu stať nielen obeťou podvodu, ale aj páchateľom trestného činu.
Nedbanlivé konanie
"Za prvých päť mesiacov tohto roka odbor finančného vyšetrovania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie voči piatim osobám pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Podľa doterajších zistení počas telefonickej komunikácie s páchateľmi poskytli údaje o svojich bankových účtoch a prístupoch k nim alebo na ich pokyn založili nové bankové účty. Za túto službu im bola prisľúbená alebo vyplatená finančná odmena. Takýmto konaním umožnili páchateľom preprať finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti v celkovom objeme približne 2,2 milióna eur," uviedla polícia.
Policajti zároveň upozorňujú, že trestnoprávna zodpovednosť môže vzniknúť aj v prípade nedbanlivostného konania. Za legalizáciu výnosu z trestnej činnosti z nedbanlivosti pritom podľa Trestného zákona hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
"Je potrebné byť mimoriadne obozretní pri poskytovaní osobných údajov, údajov z občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, ako aj prihlasovacích údajov do internetbankingu či údajov k platobným kartám. Rovnako by ste nemali zakladať bankové účty na žiadosť cudzích osôb ani umožniť iným osobám disponovať s vaším účtom. V okamihu, keď majiteľ účtu stratí kontrolu nad tým, kto s účtom nakladá a aké finančné prostriedky cez neho prechádzajú, vystavuje sa riziku, že jeho účet bude zneužitý na páchanie ďalšej trestnej činnosti, vrátane legalizácie výnosov z trestnej činnosti, podpory organizovaných zločineckých skupín alebo financovania terorizmu," zdôraznila polícia.
Odporúčanie polície
Policajný zbor preto občanom odporúča, aby nikdy neposkytovali svoje osobné ani bankové údaje neznámym osobám, či už prostredníctvom sociálnych sietí, alebo počas telefonických hovorov. Ak majú podozrenie, že sa stali terčom podobného konania, mali by bezodkladne kontaktovať svoju banku a zároveň oznámiť vec polícii.
"Pamätajte, že bankový účet vedený na vaše meno je vašou zodpovednosťou. Zdanlivo jednoduchý spôsob zárobku sa môže skončiť trestným stíhaním a vážnymi právnymi následkami," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Človek sa môže aj nevedome dopustiť prania špinavých peňazí, upozorňuje polícia. Na čo si treba dať pozor? © SITA Všetky práva vyhradené.
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