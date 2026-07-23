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23. júla 2026
Pri páde vojenského vrtuľníka v Česku zahynul jeden príslušník armády, ďalší utrpeli zranenia
Dvoch zranených so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Brne, jedného ľahko zraneného do nemocnice v Jihlave. Na vojenskej leteckej základni v Náměšti nad Oslavou sa vo štvrtok zrútil ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Dvoch zranených so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Brne, jedného ľahko zraneného do nemocnice v Jihlave.
Na vojenskej leteckej základni v Náměšti nad Oslavou sa vo štvrtok zrútil vrtuľník Armády Českej republiky UH‑1Y Venom. Ako referuje spravodajsky web TV Nova, na palube bolo počas nehody päť vojakov, jeden z nich ju neprežil.
Česká armáda krátko pred 13. hodinou oznámila, že k havárii došlo v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva. „Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Ďalšie informácie zverejníme, akonáhle to situácia umožní,“ uviedli ozbrojené sily.
Letecké nešťastie potvrdila aj Zdravotná záchranná služba Kraja Vysočina. „Informáciu o páde vrtuľníka sme prijali krátko po 12. hodine. Na miesto sme neodkladne vyslali štyri pozemné posádky z Třebíča a Velkej Bíteše a následne aj vrtuľník leteckej záchrannej služby z Jihlavy,“ povedal hovorca záchranárov Petr Janáček. Ďalší vrtuľník poslali na pomoc záchranné zložky z Olomouckého kraja.
Zásah podľa hovorcu stále prebieha. „Môžem však potvrdiť, že jedna osoba pád neprežila,“ dodal s tým, že dvoch zranených so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Brne, jedného ľahko zraneného do nemocnice v Jihlave.
Zdroj: SITA.sk - Pri páde vojenského vrtuľníka v Česku zahynul jeden príslušník armády, ďalší utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Na vojenskej leteckej základni v Náměšti nad Oslavou sa vo štvrtok zrútil vrtuľník Armády Českej republiky UH‑1Y Venom. Ako referuje spravodajsky web TV Nova, na palube bolo počas nehody päť vojakov, jeden z nich ju neprežil.
Česká armáda krátko pred 13. hodinou oznámila, že k havárii došlo v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva. „Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Ďalšie informácie zverejníme, akonáhle to situácia umožní,“ uviedli ozbrojené sily.
Letecké nešťastie potvrdila aj Zdravotná záchranná služba Kraja Vysočina. „Informáciu o páde vrtuľníka sme prijali krátko po 12. hodine. Na miesto sme neodkladne vyslali štyri pozemné posádky z Třebíča a Velkej Bíteše a následne aj vrtuľník leteckej záchrannej služby z Jihlavy,“ povedal hovorca záchranárov Petr Janáček. Ďalší vrtuľník poslali na pomoc záchranné zložky z Olomouckého kraja.
Zásah podľa hovorcu stále prebieha. „Môžem však potvrdiť, že jedna osoba pád neprežila,“ dodal s tým, že dvoch zranených so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Brne, jedného ľahko zraneného do nemocnice v Jihlave.
Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Na palubě bylo pět vojáků. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Další informace zveřejníme, jakmile to situace umožní. pic.twitter.com/em5AX49kE4
— Armáda ČR (@ArmadaCR) July 23, 2026
Zdroj: SITA.sk - Pri páde vojenského vrtuľníka v Česku zahynul jeden príslušník armády, ďalší utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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