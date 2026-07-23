Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oľga
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. júla 2026

Pri páde vojenského vrtuľníka v Česku zahynul jeden príslušník armády, ďalší utrpeli zranenia


Tagy: Armáda ČR Havária vrtuľníka Letecká nehoda Pád vrtuľníka

Dvoch zranených so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Brne, jedného ľahko zraneného do nemocnice v Jihlave. Na vojenskej leteckej základni v Náměšti nad Oslavou sa vo štvrtok zrútil ...



Zdieľať
gettyimages 1140213364 676x358 23.7.2026 (SITA.sk) - Dvoch zranených so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Brne, jedného ľahko zraneného do nemocnice v Jihlave.


Na vojenskej leteckej základni v Náměšti nad Oslavou sa vo štvrtok zrútil vrtuľník Armády Českej republiky UH‑1Y Venom. Ako referuje spravodajsky web TV Nova, na palube bolo počas nehody päť vojakov, jeden z nich ju neprežil.

Česká armáda krátko pred 13. hodinou oznámila, že k havárii došlo v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva. „Na mieste zasahujú zložky integrovaného záchranného systému. Ďalšie informácie zverejníme, akonáhle to situácia umožní,“ uviedli ozbrojené sily.

Letecké nešťastie potvrdila aj Zdravotná záchranná služba Kraja Vysočina. „Informáciu o páde vrtuľníka sme prijali krátko po 12. hodine. Na miesto sme neodkladne vyslali štyri pozemné posádky z Třebíča a Velkej Bíteše a následne aj vrtuľník leteckej záchrannej služby z Jihlavy,“ povedal hovorca záchranárov Petr Janáček. Ďalší vrtuľník poslali na pomoc záchranné zložky z Olomouckého kraja.

Zásah podľa hovorcu stále prebieha. „Môžem však potvrdiť, že jedna osoba pád neprežila,“ dodal s tým, že dvoch zranených so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Brne, jedného ľahko zraneného do nemocnice v Jihlave.



Zdroj: SITA.sk - Pri páde vojenského vrtuľníka v Česku zahynul jeden príslušník armády, ďalší utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Armáda ČR Havária vrtuľníka Letecká nehoda Pád vrtuľníka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ján Nosko oznámil kandidatúru, ako nezávislý chce pokračovať v rozvoji Banskej Bystrice – FOTO
<< predchádzajúci článok
Saudská Arábia je o krok bližšie k ovládnutiu tvorcu FIFA a The Sims, EÚ obchod odobrila

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 