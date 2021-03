Ján Volko si z obhajoby zlata ťažkú hlavu nerobí, v Toruni môže zaútočiť z druhého sledu

Konkurencia sa rozrastá

Glasgow je minulosťou

Deväť rozbehov

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Keď v roku 2017 v Belehrade vybojoval striebro na halových majstrovstvách Európy v Belehrade, bolo to nečakané prekvapenie. Keď si o dva roky neskôr v Glasgowe v nie stopercentnom zdravotnom stave dobehol po zlato, bola to už prvotriedna senzácia. Ján Volko (24) ide do tretice s kožou na trh v poľskom meste Toruň.Hladká šesťdesiatka mužov bude v sobotu stredobodom záujmu počas celého dňa na európskom atletickom šampionáte v hale. Prvý rozbeh sa začne o 10.18 h, najlepšia osmička sa predstaví vo finále o 20.58 h."Záverečná príprava dopadla dobre, cítim sa fajn a verím, že v Toruni sa predstavím v ešte lepšej forme ako na majstrovstvách Slovenska. Zdá sa, že som na tom lepšie ako pred dvoma rokmi v tomto čase. Na druhej strane, súčasná pandemická situácia a opatrenia s ňou súvisiace sú značne obmedzujúce. V každom prípade som rád, že sa európsky šampionát bude vôbec konať a budeme mať po ročnej pauze možnosť súťažiť na vrcholnom podujatí. Síce bez divákov, ale nemáme inú možnosť," uviedol Ján Volko v rozhovore na webe SAZ atletika.sk.Na hladkú šesťdesiatku v Toruni sa prihlásilo až 63 šprintérov - pred dvoma rokmi v Glasgowe ich štartovalo 46 a v Belehrade 2017 dokonca len 26. Prekvapil Volka vysoký počet limitárov v kráľovskom šprinte pod strechou?"Súperi behajú v globále o kúštik rýchlejšie ako pred dvoma rokmi. Napriek ´korone´ sa šprintérom darí, výkony sú na vysokej úrovni. Som rád, že sa konkurencia rozrastá. Už sa teším na torunské súboje. Súperov však nebudem sledovať, sústredím sa na seba. Ovplyvniť viem len to, čo viem sám urobiť," odpovedal slovenský rekordér na viacerých šprintérskych tratiach.Podľa dosiahnutého času v tejto halovej sezóne (6,61) je Volko európskou tabuľkovou desiatkou. Nie je teda na očiach ako najväčší favorit na vrchole sezóne a môže útočiť tzv. z druhého sledu."Takáto pozícia mi vyhovuje, lebo takto môžem len prekvapiť. Vo finále šprintuje osem pretekárov, takže podľa tohtoročných tabuliek som mimo finále. Vôbec mi to neprekáža a je to stále lepšie, ako keby som pociťoval tlak v dôsledku toho, že som tabuľkový líder. Celkovo si ani z toho, že som obhajca, nerobím ťažkú hlavu. Zlato z Glasgowa je už minulosť, bolo to dávno a momentálne je situácia iná," skonštatoval člen klubu Naša atletika Bratislava.Na otázku, koho považuje za najväčších konkurentov v boji o medaily, odpovedal: "Talian Jacobs behal v celej sezóne štandardne veľmi dobre, dosahoval vyrovnané, kvalitné časy pod 6,60. Myslím si, že je to jeden z hlavných adeptov na zlato. K medailovým kandidátom patrí aj líder tabuliek Nemec Kranz, avšak jeho výkonnosť je kolísavá a na vrcholnom podujatí mu to doposiaľ veľmi nevychádzalo. Takisto silnú pozíciu bude mať môj dobrý kamarát Joris van Gool z Holandska, pred dvoma rokmi v Glasgowe bronzový. V tejto sezóne si zlepšil osobný rekord."Podľa Volka na postup z rozbehov bude potrebný čas 6,70 s a na účasť vo finále blízko k 6,60 s."Na medailu bude treba zabehnúť možno aj pod túto hranicu. Na aký čas sa cítim, neprezradím, ale som kvalitne pripravený a cítim sa dobre," dodal Volko na webe atletika.sk.Elitný slovenský šprintér vstúpi do bojov na HME v sobotu v VIII. rozbehu v druhej dráhe o 11.07 h. Jeho súperi budú Fín Ilukka (v tomto roku 6,73), Hansen z Dánska (6,75), Ír Olatunde (6,73), Živkov z Bulharska (6,80), Sansovini zo San Marína (6,83), tohtoročný francúzsky šampión Fall (6,60) a Özer z Turecka (6,67).Do semifinále o 13.50 h postúpia priamo prví dvaja z každého z deviatich rozbehov plus ďalšia šestica s najlepšími časmi."Rozbehov je deväť a Janko je v tomto roku tabuľkovo desiaty, takže prvý z druhého sledu. V rozbehu má jedného silného a vyrovnaného súpera Francúza Falla, s ktorým by si mali vybojovať postup. V podstate je jedno, či ho zdolá alebo nie. Dôležité bude umiestniť sa do druhého miesta," skonštatovala trénerka Naďa Bendová