Majster Európy na 60 m z Glasgowa 2019 Ján Volko vyhral beh na 200 m na halovom mítingu Moselle Athlélor vo francúzskom Metz v slovenskom rekorde 20,99 sekundy suverénne pred Američanom Hallom.





"Vlastné historické maximum 21,04 spred týždňa vo Viedni v hale Ferryho Dusiku zlepšil o 5 stotín a dostal sa na druhú priečku európskych tabuliek 2021 za Čecha Jana Jirku (20,88) a pred jeho krajanov, chýrneho Pavla Masláka a Jana Poláka (obaja 21,02)," informoval twitter Gabriela Bogdányiho."Som šťastný, že napriek nevýrazným šesťdesiatkam som sa na 200 metrov zmobilizoval a predviedol dobrý výkon," komentoval 24-ročný Volko svoje vystúpenie v Metz. "A o to dnes išlo. Z rekordu sa teším a verím, že ďalšie preteky na 60 m už budú v mojom podaní lepšie."Pre zverenca trénerského dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko to bol dovedna už 21. rekord SR v kariére a tretí na 200 m v hale (21,11, 21,04, 20,99). Ako prvý Slovák v histórii zabehol dvojstovku pod 21 sekúnd vonku (20,24) aj v hale (20,99). Volko si vďaka slovenskému rekordu v Metz polepší aj v olympijskom kvalifikačnom rebríčku na 200 m. Jeho čas 20,99 má hodnotu 1135 bodov, čo zodpovedá dvojstovke za 20,55 pod holým nebom.Ján Volko sa na mítingu v Metz dostal aj do finále šesťdesiatky, v ktorom v kvalitnej konkurencii skončil piaty za 6,71 sekundy. Predtým v rozbehu dosiahol čas 6,75. V halovej sezóne 2021 absolvoval zatiaľ šesť súťažných šesťdesiatok, po dve vo Viedni (6,71 a 6,68), Ostrave (6,69 a 6,69) a Metz (6,75 a 6,71). Sobotnú šesťdesiatku vyhral nečakane Američan Devin Quinn v osobnom rekorde 6,54 pred svojím oveľa známejším krajanom Mikom Rodgresom (6,59).

"Viem, že Janko vždy podá výkon na maxime svojich možností. Ak niekedy zlyhá, chyba je v príprave. Dnešné preteky splnili presne to, pre čo sme sem prišli – vylepšiť si olympijský renking v behu na 200 metrov," skonštatovala trénerka Naďa Bendová. "Dvojstovka v hale pod 21 sekúnd je splnený sen. Dnes bol asi deň na čas pod 21 sekúnd a správny čas na dobrú šesťdesiatku, verím, príde. Nejde všetko naraz a čiastkové ciele nás, dúfam, privedú k lepšiemu výsledku aj na 60 metrov. Jankov výkon na dvojstovke ma upokojil, že viem, čo robím. Takto nejako som si to naplánovala a priala."