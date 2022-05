Jan Žižka predstavuje teaser

O filme:

6.5.2022 (Webnoviny.sk) -"Vždy som chcel nakrútiť film podobný napríklad Statočnému srdcu, bol to môj sen. Pred jedenástimi rokmi sa sen stal skutočnosťou, keď Marek Dobeš a Michal Petruš prišli s nápadom nakrútiť film o mladom Žižkovi. Začal som pracovať na príbehu z roku 1402, keď bol Žižka ešte zbojníkom, žoldnierom a vojvodca sa z neho len stával. Nenakrútil som nič, čo poznáme z Vávrových filmov o husitskom období," vysvetlil producent a režisér Petr Jákl a dodal, že často odpovedá na otázky o podobnosti s filmom režiséra Otakara Vávru z roku 1955.Už teaser prezrádza, ako vyzerajú veľké filmové hviezdy, ktoré prijali úlohy vo filme. "Keď som začal pracovať s Michaelom Cainom, premýšľal som o tom, ako budem režírovať držiteľa dvoch Oscarov a ako ma bude brať. Prekvapilo ma, aký bol úžasný. Počúval ma a po každom zábere ma požiadal, či to ešte nemá skúsiť inak. Pre mňa je on srdcom filmu," opísal Jákl spoluprácu s americkým hercom, ktorý stvárnil Lorda Boreša.Podobne nadšený je aj z ostatných hercov. "Nemecký herec Til Schweiger má za sebou skvelú kariéru. Rozmýšľal som, ako ho osloviť, pretože som počul, že s ním nie je ľahké pracovať. Nakoniec to bolo úplne úžasné. Je to veľký profesionál a po nakrúcaní sme sa dokonca spriatelili," vysvetlil režisér.Samotného Jana Žižku vo filme stvárnil Ben Foster. "Ben je iný ako všetci ostatní. Je to minimalistický herec. Čím menej toho robí, tým je to zaujímavejšie. Chvíľu mi trvalo, kým som sa s ním naučil pracovať, ale aj vizuálne pre mňa stvárnil Žižku tak, že Jan Žižka je Ben Foster," zveril sa Jákl.Nakrúcanie trvalo spolu 54 dní a na pľaci boli aj anglickí herci, napríklad Matthew Goode, ktorý hrá Žigmunda, a William Moseley stvárňujúci Žižkovho brata. Z českých hercov sa môžeme tešiť na Karla Rodena, Ondřeja Vetchého a Jana Budařa. "Aj Ben Cristovao ma veľmi prekvapil. Veľa ľudí sa čudovalo, či môže hrať vo filme zo stredoveku, ale my sme z neho urobili Kumána, čo boli kočovní , bojovníci, ktorí boli v tom čase aj v Čechách. Je herecky veľmi talentovaný a svoju úlohu zvládol dobre," dodal producent.Keďže sa film bude premietať u nás aj v zahraničí, boli vytvorené dve jazykové verzie. To isté platí pre teaser alebo trailer. Oba budú buď v anglickom znení s titulkami alebo s českým dabingom. Okrem hercov na plátne sa na dabingu podieľali Petr Lněnička, Nina Horáková, Martin Stránský, Michal Dlouhý, Václav Rašilov, Jaromír Meduna, Jan Šťastný, Ondřej Kavan, Jitka Čvančarová, Tomáš Juřička, Petr Neskusil, Vasil Fridrich, Ernesto Čekan, Pavel Nečas, David Matásek, Filip Antonio, Josef Pejchal a ďalší.Na konci 14. storočia sužuje Krajiny českej koruny tyrania a násilie. Jan Žižka a skupina jeho žoldnierov sú najatí na ochranu kráľovho zástupcu. Jan preukáže skvelé strategické a bojové schopnosti. Následne je poverený službou samotnému kráľovi Václavovi IV.V skutočnosti však krajine vládne Jindřich z Rožmberka, najbohatší veľmož kráľovstva. Jan dostane delikátnu úlohu: uniesť Rožmberkovu snúbenicu Kateřinu. Tým sa však zaplieta do vysokej politiky. Od tej chvíle nemá na výber. Musí bojovať.Janove žoldnierske hodnoty sa otriasajú v základoch. Vášeň, vina, túžba a pomsta sa stávajú hnacou silou jeho boja za spravodlivosť a rovnosť pre obyčajných ľudí.V tomto čase sa žoldnier stáva legendou. Zrodí sa bojovník, ktorý bude bojovať za všetko, v čo verí.Historický film Petra Jákla rozpráva o začiatkoch husitského vojvodcu Jana Žižku na pozadí búrlivých udalostí z roku 1402. V hlavných úlohách sa predstavia Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden a ďalší.NÁZOV: Jan Žižka (Medieval)REŽISÉR: Petr JáklPRODUCENT: Petr Jákl, Cassian Elwes – J. B. J. Film, Double Tree EntertainmentŠTÚDIO: R. U. Robot StudiosVÝKONNÝ PRODUCENT: Martin J. Barab, Petr Jákl st., Kevin BernhardtV HLAVNÝCH ÚLOHÁCH: Ben Foster, Michael Caine, Matthew Goode, Til Schweiger, Vinzenz Kiefer, Werner Daehn, William Moseley, Sophie Lowe, Karel Roden, Ondřej Vetchý, Marek Vašut, Jan Budař, Ben Christovao a ďalšíNÁMET: Petr Bok, Petr Jákl st.SCENÁR: Petr JáklSPOLUPRÁCA: podľa scenára Mareka Dobeša a Michala PetrusaDRAMATURGIA: Ivo TrojakovHistorik: Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.Informačný servis