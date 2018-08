Jana Palacha stvárnil V. Zavadil: Je to film pre mladých

Na snímke zľava herec Viktor Zavadil, režisér Robert Sedláček a producentka Silvia Panáková. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 25. augusta (TASR) - Koncom augusta vstúpi do kín očakávaný česko-slovenský film Jan Palach. Filmové spracovanie príbehu študenta, ktorý sa v roku 1969 upálil na protest proti sovietskej invázii do Československa, predstavili tvorcovia a herci tento týždeň v Bratislave.povedal na stretnutí s médiami predstaviteľ hlavnej postavy Viktor Zavadil, 26-ročný rodák z Ostravy.Táto skúsenosť podľa doteraz prevažne divadelného herca vychádza z toho, ako sa snažil pristupovať k postave Jana Palacha.dodal Zavadil, pre ktorého je titulná úloha vo filme scenáristky Evy Kantůrkovej a režiséra Roberta Sedláčka Jan Palach prvou veľkou filmovou príležitosťou.Viktor Zavadil sa narodil 32 rokov po Palachovej smrti, takže študenta, ktorý sa upálil na protest proti okupantom i historické súvislosti Pražskej jari a augustových udalostí roku 1968 poznal len z učebníc. Vedomosti o svojom hrdinovi a jeho dobe si však rozširoval. Spoločne s režisérom Sedláčkom dokonca navštívili archív Univerzity Karlovej, kde sa nachádza časť Palachovej pozostalosti vrátane osobnej korešpondencie a fotografií.pýta sa filmový Jan Palach.Náročné výpravné zábery so stovkami ľudí a strieľaním na Václavskom námestí sa inscenovali v Pardubiciach.prezradil režisér Sedláček s tým, že pri akčných scénach sa nechal inšpirovať dobovými fotografiami. Vo filme rozpráva príbeh posledných mesiacov Palachovho života, ukazuje cestu, na ktorej sa z milujúceho syna, oddaného priateľa a citlivého, premýšľajúceho študenta filozofie stala "pochodeň číslo 1".poznamenal Robert Sedláček, ktorý stojí aj za historickými televíznymi seriálmi České století či Bohéma.Dráma Jan Palach príde do kín 30. augusta. V ďalších úlohách sa predstavia Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová, Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček.