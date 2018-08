Nová bondovka príde do kín až koncom roka 2020

Na archívnej snímke z roku 1972 britský herec Roger Moore ako filmový agent 007 James Bond, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. augusta (TASR) - Premiéra novej bondovky bude s najväčšou pravdepodobnosťou posunutá až do "záveru roka 2020" po tom, ako od režírovania 25. filmu o agentovi Jamesovi Bondovi nedávno náhle odstúpil režisér Danny Boyle.Film s pracovným názvom "Bond 25" bol pôvodne plánovaný na október 2019, avšak rozhodnutie oscarového režiséra pre "tvorivé nezhody" situáciu skomplikovalo, informoval v piatok spravodajský portál stanice BBC.Podľa denníka Daily Telegraph je za týmto Boyleovým krokom údajná túžba obsadiť vo filme poľského herca Tomasza Kota do úlohy hlavného ruského ničomníka. Producenti filmu majú tiež obavy ohľadom zamerania scenára na súčasné politické napätie medzi západným svetom a Ruskou federáciou.Filmovanie sa malo pôvodne začať v decembri v štúdiách Pinewood v anglickom grófstve Buckinghamshire, pričom rolu agenta 007 si mal už po piaty raz zopakovať herec Daniel Craig. Medzi režisérmi, ktorí by sa mohli ujať novej bondovky, figurujú David Mackenzie, Yann Demange a Joe Wright.Boyle sa preslávil filmom Trainspotting, avšak osem Oscarov - vrátane ocenení pre najlepší film a najlepšiu réžiu - získal v roku 2009 jeho iný opus - Milionár z chatrče. Súčasťou Boyleovej filmografie sú aj snímky ako Plytký hrob, Pláž, Steve Jobs alebo Trainspotting 2.