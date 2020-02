Nervózna na štarte a šťastná v cieli. Ivona Fialková bola vysmiata ako nikdy predtým

Ivona priznala nervozitu

Ešte dva individuálne štarty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská biatlonová reprezentantka Ivona Fialková dosiahla v nedeľňajších stíhacích pretekoch na MS v talianskej Anterselve najlepší výsledok vo svojej doterajšej kariére.Napriek dvom zaváhaniam na úvodnej streleckej položke skončila na šiestom mieste, čím ešte o tri priečky vylepšila svoje umiestnenie z piatkových rýchlostných pretekoch. V bezprostrednom rozhovore pre RTVS neskrývala nadšenie a úsmevy rozdávala na všetky strany."Veľmi sa teším a pozdravujem všetkých divákov, ktorí dnes fandili. Už ani neviem, že bola nejaká prvá streľba. Hlavné je to, že potom boli tri nuly. Ale vážne, na prvej streľbe mi to išlo doprava. Dvakrát som cvakla doľava, ale bolo to zrejme málo. Potom som správne zareagovala a ostatné výstrely išli do čierneho. Teším sa najmä zo streľby v stoji. Celú biatlonovú kariéru som mala streľbu 0+2, 0+3, 0+4 a nevedela som dať nulu. Teraz mám 25 rokov a asi sa konečne niečo zmenilo," skonštatovala mladšia zo sestier Fialkových.Ivona takisto priznala, že pred nedeľňajšími pretekmi bola nervózna. "Myslela som si, že budem úplne pokojná, pretože som si deviatym miestom v šprinte splnila cieľ. Bola som však poriadne nervózna a hovorila som sestre, že sa nejako trasiem a bojím sa toho. Po prvej streľbe som sa prepadla dozadu, no potom som sa zrovnala a na poslednú položku som prišla na trinástom mieste. Chcela som dobre zastrieľať, aby som získala body a dostala sa do pretekov s hromadným štartom. Napokon som dala nulu, ale nečakala som, že budem bojovať o Top 6," uviedla Ivona Fialková.Pre rodáčku z Brezna bolo donedávna maximom 9. miesto zo šprintu v nórskom Osle v rámci Svetového pohára 2017/2018. V piatok ho však na ešte väčšom fóre vyrovnala a v nedeľu dokonca ešte o tri priečky vylepšila. Navyše pred sebou má zrejme ešte dva individuálne štarty."Vo vytrvalostných pretekoch sa môže stať hocičo. Do nich už pôjdem s radosťou, no musím si poriadne oddýchnuť. Zajtra asi ani nevstanem z postele... Budem sa snažiť urobiť si radosť aj v ďalšom týždni, aby som z týchto MS odchádzala spokojná," dodala I. Fialková v rozhovore pre RTVS.