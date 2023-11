Janočková sa chce uchádzať o post hlavy štátu, bude občianskou kandidátkou (foto)

Prezidentke Ján Kubiš.



Prezidentke Zuzane Čaputovej mandát vyprší v roku 2024, pričom o ďalší sa uchádzať nemieni. Kandidatúru na post prezidenta zatiaľ ohlásili exministri zahraničných vecí Ivan Korčok

13.11.2023 (SITA.sk) - O post hlavy štátu sa chce uchádzať zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková . Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že kandidovať na prezidentku by chcela ako občianska kandidátka.„Dlhé roky bojujem proti korupcii, proti kupovaniu rozsudkov v sporoch o deti," zdôraznila Janočková. Zároveň kritizuje neexistenciu sociálno-právnej ochrany detí. „Mám za to, že budúcnosť Slovenska sú naše deti," doplnila.