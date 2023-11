Vyhrážky médiám či šikana sudcov, kritizujú vládu progresívci a so SaS chystajú spoločné podujatie

Spochybňovaná príslušnosť k západu

Cesta spiatočníctva

13.11.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko a strana Sloboda a Solidarita pripravujú spoločné podujatie, na ktorom si pripomenú udalosti 17. novembra 1989. V piatok na Deň boja za slobodu a demokraciu o 18:00 pozývajú ľudí na Námestie SNP v Bratislave.„Slobodu a nové možnosti vybojovala občianska spoločnosť, ale práve tá dnes čelí útokom novej vlády,“ vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Národnej rady SR Michal Šimečka. Pripomenul, že november ’89 priniesol Slovensku slobodu, nezávislosť aj znovuzačlenenie do Európy a západného civilizačného okruhu. Dnes je však naša príslušnosť k západu podľa jeho slov znovu spochybňovaná.„Ako inak nazvať relativizovanie ruskej okupácie časti Ukrajiny alebo verbálne útoky na našich spojencov z EÚ a NATO, či zvešiavanie vlajky EÚ podpredsedom Národnej rady SR?“ spýtal sa Šimečka s tým, že o to dôležitejšie je pripomínať si význam novembra ’89 aj týmito symbolickými podujatiami.Podpredsedníčka hnutia Lucia Plaváková dodala, že november 1989 bol aj o dlho potláčaných ľudských právach a slobode, no súčasná vláda ponúka cestu spiatočníctva.„Predseda vlády sa otvorene vyhráža slobodným médiám finančnou likvidáciou, minister vnútra hrozí sudcom šikanou. Toto nie je svet, ktorý sme si v roku 1989 vybojovali,“ povedala.Plaváková apeluje zvlášť na generáciu mladých ľudí, aby nepovažovali slobodu za samozrejmosť, aby bojovali proti neprávostiam a nezanevreli na svoju krajinu.