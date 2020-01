Japonská vláda prijala predbežný návrh na vypustenie rádioaktívnej vody z Fukušimy do mora

Uskladňovanie vody

Mimo elektráreň

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Výbor japonskej vlády v piatok prijal predbežný návrh na vypustenie veľkého množstva rádioaktívnej vody z jadrovej elektrárne vo Fukušime, ktorú v roku 2011 poškodili silné zemetrasenie a cunami, do mora.Ministerstvo hospodárstva a priemyslu v návrhu uvádza, že postupné vypúšťanie je bezpečnejšia a uskutočniteľnejšia metóda, hoci osvedčené je aj vyparovanie. Návrh v nasledujúcich týždňoch predložia vláde, aby ho prediskutovala a rozhodla, akým spôsobom a kedy otázku rádioaktívnej vody riešiť.V piatkovom návrhu ministerstvo uvádza, že kontrolované vypúšťanie do mora je lepšia metóda, ako sa zbaviť rádioaktívnej vody, pretože sa dá jej trasa lepšie predpovedať, monitorovať a dajú sa z nej ľahšie odobrať vzorky. Návrh však uznáva, že tento spôsob môže uškodiť priemyselným odvetviam, ako je rybárstvo. Ministerstvo sľúbilo posilnenie monitorovania rádioaktívnych látok aj kontroly bezpečnosti.Cieľom návrhu je vyriešiť narastajúci problém pre prevádzkovateľa elektrárne, spoločnosť Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), ktorá má obmedzený priestor na uskladňovanie vody, čelí kritike zo strany verejnosti a potenciálne môže čeliť aj kritike zo strany susedných štátov. Rybári a obyvatelia sa boja možných vplyvov rádioaktívnej vody na zdravie, ako aj na rybárstvo a poľnohospodárstvo.Spomínaná voda je spracovaná a TEPCO tvrdí, že všetkých 62 rádioaktívnych prvkov, ktoré obsahuje, s výnimkou trícia, je možné odstrániť na úroveň, ktorá nie je pre človeka škodlivá.Podľa odborníkov neexistuje zavedená metóda na úplné oddelenie trícia od vody, ale v malých množstvách táto látka údajne nepredstavuje problém. Vládni predstavitelia argumentujú, že trícium bežne vypúšťajú aj existujúce jadrové elektrárne po celom svete.TEPCO v súčasnosti uschováva 1,2 milióna tony rádioaktívnej vody. K dispozícii má však priestor na 1,37 milióna ton. Ministerstvo vo svojom návrhu vylúčilo dlhodobé uskladňovanie rádioaktívnej vody mimo elektráreň, čo presadzujú mnohí obyvatelia Fukušimy.Svoje rozhodnutie odôvodnilo problémami so získaním povolení od majiteľov pozemkov, komplikáciami s prevozom i rizikom úniku v dôsledku korózie, prírodných živlov a nehôd.V marci 2011 zasiahlo východojaponské pobrežie ostrova Honšu ničivé zemetrasenie. Masívne otrasy a následné vlny cunami vyradili z funkcie chladiace systémy troch zo šiestich reaktorov jadrovej elektrárne Fukušima I a spôsobili únik veľkého množstva radiácie do prostredia. Išlo o najhoršiu jadrovú katastrofu od výbuchu elektrárne v Černobyle v roku 1986.