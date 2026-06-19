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19. júna 2026
Japonskí fanúšikovia žnú slová chvály za spôsoby, no doma údajne pomáhajú málo
Tagy: MS vo futbale 2026
Kým niektorí oceňujú čistenie štadiónov ako dôkaz japonskej kultúrnej obetavosti, iní ho považujú za pózu. Reakcie na virálny príspevok boli zmiešané, pričom niektorí komentujúci navrhujú, aby muži doma ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Kým niektorí oceňujú čistenie štadiónov ako dôkaz japonskej kultúrnej obetavosti, iní ho považujú za pózu. Reakcie na virálny príspevok boli zmiešané, pričom niektorí komentujúci navrhujú, aby muži doma nosili reprezentačné dresy.
Priaznivci japonskej futbalovej reprezentácie získali uznanie za svoju ochotu upratovať štadióny po zápasoch svojich miláčikov na vrcholných podujatiach vrátane aktuálnych majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Doma však japonskí muži podľa virálneho príspevku na platforme X venujú upratovaniu a domácim prácam minimum času.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) tento týždeň pochválila Japoncov za ich "bezchybné spôsoby", keď ich fanúšikovia zobrazení v modrých dresoch intenzívne zbierali odpadky na štadiónoch počas MS vo futbale. Fotografie japonských mužov pri upratovaní sa rýchlo rozšírili na internete.
Avšak jeden príspevok na platforme X sa stal virálny s tvrdením, že japonskí muži vôbec nie sú takí príkladní doma, ako vyzerajú na štadiónoch. Podľa tohto príspevku Japonsko patrí medzi krajiny s najnižším zapojením mužov do domácich prác.
Nachádza sa v ňom aj výzva, aby upratovali aj doma. Satirická ilustrácia ukazuje, ako fanúšik, ktorý sa hrdí upratovaním na štadióne, doma leží na pohovke, zatiaľ čo jeho žena alebo matka upratuje a umýva riad.
Japonské ženy podľa analýz venujú domácim a iným prácam ako nákupy či starostlivosť až 5,5-krát viac času ako japonskí muži, čo je výrazný rozdiel aj v porovnaní s Veľkou Britániou, Francúzskom či USA, kde ženy takto trávia 1,6- až 1,8-krát viac času ako muži.
Kým niektorí oceňujú čistenie štadiónov ako dôkaz japonskej kultúrnej obetavosti, iní ho považujú za pózu. Reakcie na virálny príspevok boli zmiešané.
Niektorí komentujúci navrhujú, aby muži doma nosili reprezentačné dresy. Iní však namietajú, že nie všetci japonskí muži zodpovedajú tejto kritike.
Zdroj: SITA.sk - Japonskí fanúšikovia žnú slová chvály za spôsoby, no doma údajne pomáhajú málo © SITA Všetky práva vyhradené.
Priaznivci japonskej futbalovej reprezentácie získali uznanie za svoju ochotu upratovať štadióny po zápasoch svojich miláčikov na vrcholných podujatiach vrátane aktuálnych majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Doma však japonskí muži podľa virálneho príspevku na platforme X venujú upratovaniu a domácim prácam minimum času.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) tento týždeň pochválila Japoncov za ich "bezchybné spôsoby", keď ich fanúšikovia zobrazení v modrých dresoch intenzívne zbierali odpadky na štadiónoch počas MS vo futbale. Fotografie japonských mužov pri upratovaní sa rýchlo rozšírili na internete.
Japanese women express frustration, saying male fans’ stadium “clean-up” scenes do not reflect everyday life at home, where household chores remain unequal. They created posters reminding that helping at home matters just as much as cleaning stadiums. pic.twitter.com/8DyaG5YVte
— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) June 16, 2026
Avšak jeden príspevok na platforme X sa stal virálny s tvrdením, že japonskí muži vôbec nie sú takí príkladní doma, ako vyzerajú na štadiónoch. Podľa tohto príspevku Japonsko patrí medzi krajiny s najnižším zapojením mužov do domácich prác.
Nachádza sa v ňom aj výzva, aby upratovali aj doma. Satirická ilustrácia ukazuje, ako fanúšik, ktorý sa hrdí upratovaním na štadióne, doma leží na pohovke, zatiaľ čo jeho žena alebo matka upratuje a umýva riad.
Japonské ženy podľa analýz venujú domácim a iným prácam ako nákupy či starostlivosť až 5,5-krát viac času ako japonskí muži, čo je výrazný rozdiel aj v porovnaní s Veľkou Britániou, Francúzskom či USA, kde ženy takto trávia 1,6- až 1,8-krát viac času ako muži.
Kým niektorí oceňujú čistenie štadiónov ako dôkaz japonskej kultúrnej obetavosti, iní ho považujú za pózu. Reakcie na virálny príspevok boli zmiešané.
Niektorí komentujúci navrhujú, aby muži doma nosili reprezentačné dresy. Iní však namietajú, že nie všetci japonskí muži zodpovedajú tejto kritike.
Zdroj: SITA.sk - Japonskí fanúšikovia žnú slová chvály za spôsoby, no doma údajne pomáhajú málo © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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