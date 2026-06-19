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19. júna 2026

Ukradol si všetku pozornosť! Káčer Merlin sa stal veľvyslancom Mexika na MS 2026 – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

Dvojročný káčer si získal srdcia fanúšikov aj podporu FIFA. Meno dostal podľa legendárneho čarodejníka. Počas futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike si obrovskú popularitu v Mexiku ...



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mexico_wcup_mascot_19724 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Dvojročný káčer si získal srdcia fanúšikov aj podporu FIFA. Meno dostal podľa legendárneho čarodejníka.


Počas futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike si obrovskú popularitu v Mexiku získal dvojročný káčer Merlin, ktorý sa po uliciach hlavného mesta Mexico City prechádza v drese domáceho reprezentačného tímu.

Vodný vták sa v Mexiku stal virálny fenomén, ktorý oslovil milióny ľudí a Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ho označila za "veľvyslanca" krajiny.

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Merlinova sláva začala raketovo stúpať, keď ho majiteľka vzala na prechádzku v mexickom drese. Milo prekvapení okoloidúci si tento bizár natočili a zverejnili na sociálnych sieťach.

Veľmi populárny sa stal obrázok kačice, ktorá letí nad štadiónom v Guadalajare, na ktorom Mexičania hrali proti výberu Kórejskej republiky a triumfom 1:0 si zaistili postup do vyraďovacej časti.

Popularita Merlina sa rozšírila aj do miestnych obchodov, v ktorých predávajú pečivo s jeho podobizňou. Televízie si ho pozývajú na rozhovory týkajúce sa jeho "analýz" zápasov. Káčer dokonca vyjadruje svoje "predpovede" jednoduchým "kvá, kvá, kvá".

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Štyridsaťosemročná pouličná predavačka Karla Ivette Gómezová a tiež majiteľka Merlina prezradila, že vôbec neočakávala taký obrovský rozruch.

Podľa nej virálne video natočili na hlavnej ulici v Mexico City úplnou náhodou.

Prezradila, že ho považujú za člena rodina a dostáva výživnú stravu vrátane ovocia, zeleniny, cvrčkov a občas aj tacos. Veterinár však konštatoval, že je trochu obézny.

Merlin je už tretí káčer v rodine Gómezovcov, meno dostal podľa legendárneho čarodejníka. Stará sa o neho 14-ročný Cristian Gómez.

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Merlin má mimoriadne "natrieskaný" program vrátane účasti na "Fan Feste" v Mexico City, kde sa stretol s tisíckami obdivovateľov.

Operenec si "ukradol" všetku slávu pre seba a stal sa výraznejším symbolom mexickej časti šampionátu než oficiálni maskoti turnaja.


Zdroj: SITA.sk - Ukradol si všetku pozornosť! Káčer Merlin sa stal veľvyslancom Mexika na MS 2026 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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