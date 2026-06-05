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 24hod.sk    Šport

05. júna 2026

Japonskí futbalisti pred MS 2026 museli v Mexiku dvakrát zmeniť tréningové ihrisko. Aký bol dôvod?


Tagy: MS vo futbale 2026

Japonská futbalová reprezentácia napokon skončila na ploche družstva Club de Futbol Monterrey. Japonská futbalová reprezentácia musela pred majstrovstvami sveta kvôli zlým podmienkam na trávnikoch v ...



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japan_wcup_soccer_135_7 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Japonská futbalová reprezentácia napokon skončila na ploche družstva Club de Futbol Monterrey.


Japonská futbalová reprezentácia musela pred majstrovstvami sveta kvôli zlým podmienkam na trávnikoch v Mexiku hneď dvakrát zmeniť svoje tréningové ihrisko. Pôvodne mali zverenci trénera Hadžimeho Morijasuho trénovať na ihrisku Tigres UANL v Monterrey, no zlé počasie zhoršilo stav ihriska.

Následne sa Japonci presunuli tréning na ihrisko japonskej reprezentácie do 19 rokov. Ani táto možnosť im však nevyhovovala a tím sa presunul na tréningové ihrisko družstva Club de Futbol Monterrey.

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Turnaj v Severnej Amerike sa začne vo štvrtok 11. júna, pričom Japonci odohrajú svoj prvý zápas o tri dni neskôr v Dallase proti Holandsku. Technický riaditeľ Japonskej futbalovej asociácie Masakuni Jamamoto informoval, že hráči sú napriek logistickým komplikáciám pokojní.

"Rozhodli sme sa pre zmenu tréningových miest, pretože sme hľadali lepšie podmienky. Je to spôsobené zlým počasím, a preto sme nútení prispôsobiť sa. Chceme sa uistiť, že sa pripravíme dôkladne," povedal podľa japonských médií.

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Od začiatku budúceho týždňa začne tím trénovať v tréningovom kempe v Nashville v štáte Tennessee. "Boli sme informovaní, že prípravy v Nashville prebiehajú hladko," dodal Jamamoto.

Japonsko okrem Holandska čakajú v F-skupine aj zápasy proti Švédsku a Tunisku.


Zdroj: SITA.sk - Japonskí futbalisti pred MS 2026 museli v Mexiku dvakrát zmeniť tréningové ihrisko. Aký bol dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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