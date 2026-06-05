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 24hod.sk    Šport

05. júna 2026

Preteky F1 zostanú v Las Vegas minimálne do roku 2037


Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Las Vegas

Organizátori Veľkej ceny Las Vegas predĺžili zmluvu o desať rokov, čím potvrdili svoju dôležitosť v kalendári F1. Veľká cena Las Vegas monopostov F1 bude v kalendári majstrovstiev sveta minimálne do ...



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f1_las_vegas_launch_auto_racing_00225 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Organizátori Veľkej ceny Las Vegas predĺžili zmluvu o desať rokov, čím potvrdili svoju dôležitosť v kalendári F1.


Veľká cena Las Vegas monopostov F1 bude v kalendári majstrovstiev sveta minimálne do roku 2037, to všetko vďaka novej zmluve na desať rokov. Novú dohodu oznámili pred Veľkou cenou Monaka.

Prvé preteky sa v americkej metropole hazardu a zábavy konali v roku 2023, odvtedy každý november prilákali stovky tisíc návštevníkov. Za tri ročníky podujatie vygenerovalo ekonomický dopad viac ako 3 miliardy dolárov pre danú oblasť. Navyše, zábery monopostov prechádzajúcich po neónovo osvetlenej ulici Las Vegas Strip sa stali ikonické pre fanúšikov motoristického športu.

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"Sme nadšení, že Formula 1 bude v Las Vegas ešte mnoho rokov,“ uviedol prezident a generálny riaditeľ F1 Stefano Domenicali. Dodal, že vždy veril, že Las Vegas sa stane kľúčovým miestom pre prítomnosť F1 v USA. Predĺženie spolu s úspechmi posledných rokov ešte viac posilňuje dlhodobý záväzok vedenia F1 k tomuto trhu.

Max Verstappen vyhral dva z troch pretekov vo Vegas v rokoch 2023 a 2025, v napínavej edícii 2024 triumfoval George Russell. Štvrtý ročník je naplánovaný na 19. až 21. novembra a bude 20. z 22 podujatí sezóny 2026.


Zdroj: SITA.sk - Preteky F1 zostanú v Las Vegas minimálne do roku 2037 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: F1 Formula 1 Veľká cena Las Vegas
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