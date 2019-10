Športujete? Možno získate lepšiu prácu Foto: Magnerot Foto: Magnerot

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (OTS) - Je to už takmer klišé, ale v mnohých filmoch, ktoré ukazujú život bohatých a úspešných ľudí môžeme vidieť scény, keď - často pred prácou, no niekedy po práci a výnimočne aj počas nej, naši hrdinovia športujú. V minulosti to bol golf a squash. Dnes si často obujú tenisky, nasadia slúchadlá, na hlavu natiahnu kapucňu mikiny a pomaly, zamyslene ukrajujú svoje denné kilometre. Zdá sa, že šport naozaj patrí k úspešnému životu. Buduje v nás sebadisciplínu, vytrvalosť a prispieva k vyrovnanosti a psychickej pohode. Tu je pár tipov, ako si so športu urobiť denného spoločníka.Jednou zo základných podmienok úspešného športovania (ale nie len športovania) je mať už od začiatku jasný cieľ. Povedať si len to, že začnem behať je často základom neúspechu. Cieľ by mal byť jednoduchý, dosiahnuteľný a hlavne merateľný. Pod jednoduchým máme na mysli niečo, kvôli čomu nemusíme vyraziť na dvesto kilometrovú jazdu do prírody, alebo si objednávať nedostupného trénera, či priestory. Povedzme si napríklad: tri krát týždenne hodinová športová aktivita. Je to jednoduché a tak sa nebudeme môcť na nič vyhovárať. Druhým dôležitým prvkom je dosiahnuteľnosť nášho cieľa. Veľa ľudí skončilo po pár dňoch práve pre nerealistické očakávania a následné sklamanie. Dať si za cieľ tri krát týždenne desať kilometrový beh je pre začiatočníka nemožné, no tri krát do týždňa hodinový tréning - to už je celkom dosiahnuteľný cieľ. Ďalším užitočným pomocníkom v motivácii je merateľnosť. Krokomery, stopky, smart hodinky a mobily s rôznymi športovými aplikáciami sú často výborným motivátorom, ktorý nám pomôže neustále sa zlepšovať a mať zo svojho výkonu radosť.Pravidelné športovanie kladie na naše telo samozrejme aj vyššie nároky. Týka sa to predovšetkým stravy. Po čase zistíme, čo, kedy a koľko jesť tak, aby naše športové výkony rástli. O strave a zdravom jedálničku sa môžeme dozvedieť naozaj veľa užitočných informácií z kvalitných blogov a článkov na internete. Športovci často siahajú po overených a užitočných doplnkoch. Jedným z nich je aj magnézium. Magnézium je minerálna látka, ktorá je dôležitá pre väčšinu buniek ľudského organizmu. Každý človek by mal preto dbať na optimálnu hladinu magnézia, ktorá je potrebná pre zdravé fungovanie organizmu. Na dostatočný prísun magnézia by nemali zabúdať predovšetkým ľudia s nadmernou psychickou alebo fyzickou záťažou - teda aj športovci.Ak siahnete po magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie a nezaťažuje organizmus. Veľmi užitočným nosičom je kyselina orotová . Jej asi najväčšou výhodou je, že je prirodzeného, biologického pôvodu. Nachádza sa totiž v zelenine, alebo aj v klostre a mlieku a naše telo si tak s ňou vie veľmi dobre poradiť. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.Magnerot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu magnéziumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.