Japonsko predbehlo Čínu a je najväčším držiteľom dlhu USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. augusta (TASR) - Japonsko predbehlo Čínu a stalo sa najväčším veriteľom Spojených štátov.Japonsko sa v júni stalo najväčším držiteľom dlhopisov americkej vlády, keď zvýšilo ich objem o 21 miliárd USD na 1,12 bilióna USD (1 bilión eur). Aktuálne vlastní najväčší objem dlhu USA od októbra 2016. Čína zvýšila v júni objem amerického dlhu o 2 miliardy USD na 1,11 bilióna USD, vyplýva to z údajov amerického ministerstva financií.Čína nakupuje menej agresívne dlh Spojených štátov. Experti špekulovali, že Peking by sa mohol v rámci obchodnej vojny s Washingtonom začať zbavovať dlhu USA. Zatiaľ však podľa obchodníkov nič nenasvedčuje, že by sa to dialo.Tretím najväčším držiteľom amerického dlhu je Británia. V júni jeho objem stúpol na 342,3 miliardy USD z 323,1 miliardy USD v máji.