Japonsko tyranizujú útočné opice; úradom sa jednu podarilo zneškodniť

Miestne úrady poľujúce na tlupu opíc, ktoré v západojaponskom meste Jamaguči napadli a zranili už takmer 50 ľudí, chytili a usmrtili jedného z týchto záškodníckych primátov. V stredu o tom informoval predstaviteľ, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.





Opičieho samca chytili, keď sa potuloval po pozemku strednej školy – ale to ešte nemusí byť koniec príbehu, pretože ostatné opice útočiacej tlupy sú na slobode.Predstavitelia Jamaguči – mesta na západe najväčšieho japonského ostrova Honšu – sa agresívnu divokú tlupu pokúšajú vystopovať už niekoľko týždňov. Vyčíňajúce opice sa dostali už aj do hlavných správ médií, pretože napádajú obyvateľov a spôsobujú im prevažne mierne škrabance a uhryznutia.Špeciálne vybraní lovci v utorok večer vystrelili na opicu z narkotizačnej zbrane a nakoniec zviera chytili neďaleko jazera na školskom pozemku, povedal pre AFP predstaviteľ z miestneho poľnohospodárskeho úradu.Keď experti identifikovali toto zviera ako opicu zodpovednú za jeden z útokov, ukončili jej život, dodal predstaviteľ. Podľa odhadu mala štyri roky a výšku okolo pol metra.Od začiatku útokov na dospelých a na deti pred asi tromi týždňami sa v Jamaguči konajú hliadky.Do utorkového poludnia bolo potvrdených 49 zranených ľudí a stále prichádzajú správy o nových útokoch, preto pokračuje pátranie po ostatných opiciach tlupy."Svedkovia opisujú opice ako jedincov rôznej veľkosti a dokonca aj po chytení samca dostávame správy o nových útokoch," povedal spomínaný mestský predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný.Vo veľkých častiach krajiny bežne vidieť japonské makaky a v niektorých oblastiach ich pokladajú za škodcov, pretože žerú úrodu a dokonca vchádzajú do domov.Množstvo útokov v Jamaguči je však neobvyklé – niektorí obyvatelia povedali miestnym médiám, že teraz nosia na sebaobranu dáždniky a záhradné nožnice na strihanie stromov.