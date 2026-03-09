|
Pondelok 9.3.2026
Meniny má Františka
Archív správ
Denník - Správy
09. marca 2026
Z obce Ďurkov odstránia 60 ton nelegálneho odpadu, štát podporil projekt sumou 46-tisíc eur
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil nenávratný finančný príspevok 46-tisíc eur na odstránenie
9.3.2026 (SITA.sk) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil nenávratný finančný príspevok 46-tisíc eur na odstránenie nelegálnej skládky v obci Ďurkov v okrese Košice - okolie.
Ako informovala riaditeľka mediálneho odboru úradu splnomocnenca Miriam Žiaková, vďaka projektu z obce odstráni približne 60 ton odpadu, ktorý dlhodobo predstavoval environmentálnu a hygienickú záťaž pre miestnych obyvateľov. Odstránenie skládky prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia, zvýšeniu hygienického štandardu v lokalite, zmierneniu zdravotných rizík a celkovému zlepšeniu životných podmienok obyvateľov obce.
„Odstraňovanie nelegálnych skládok je jedným z konkrétnych krokov, ktorými pomáhame obciam riešiť dlhodobé environmentálne problémy a s nimi súvisiace zdravotné riziká v marginalizovaných komunitách. Takéto projekty prispievajú k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu a zároveň zlepšujú kvalitu života všetkých miestnych obyvateľov,“ zdôraznil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Zdroj: SITA.sk - Z obce Ďurkov odstránia 60 ton nelegálneho odpadu, štát podporil projekt sumou 46-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
