 Pondelok 9.3.2026
 Z domova

09. marca 2026

Z obce Ďurkov odstránia 60 ton nelegálneho odpadu, štát podporil projekt sumou 46-tisíc eur


Tagy: Nelegálne skládky Odpad Rómovia Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil nenávratný finančný príspevok 46-tisíc eur na odstránenie



nelegalna skladka 676x507 9.3.2026 (SITA.sk) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity schválil nenávratný finančný príspevok 46-tisíc eur na odstránenie nelegálnej skládky v obci Ďurkov v okrese Košice - okolie.


Ako informovala riaditeľka mediálneho odboru úradu splnomocnenca Miriam Žiaková, vďaka projektu z obce odstráni približne 60 ton odpadu, ktorý dlhodobo predstavoval environmentálnu a hygienickú záťaž pre miestnych obyvateľov. Odstránenie skládky prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia, zvýšeniu hygienického štandardu v lokalite, zmierneniu zdravotných rizík a celkovému zlepšeniu životných podmienok obyvateľov obce.

„Odstraňovanie nelegálnych skládok je jedným z konkrétnych krokov, ktorými pomáhame obciam riešiť dlhodobé environmentálne problémy a s nimi súvisiace zdravotné riziká v marginalizovaných komunitách. Takéto projekty prispievajú k čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu a zároveň zlepšujú kvalitu života všetkých miestnych obyvateľov,“ zdôraznil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.


Zdroj: SITA.sk - Z obce Ďurkov odstránia 60 ton nelegálneho odpadu, štát podporil projekt sumou 46-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nelegálne skládky Odpad Rómovia Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
