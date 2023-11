Jared Leto dnes vyliezol na Empire State Building. A tým odštartoval svetové turné jeho kapely Thirty Seconds to Mars

10.11.2023 (SITA.sk) - Oscarový herec Jared Leto, ktorý dnes vyliezol na budovu Empire State Building v New Yorku, monumentálne oznámil začiatok svetového turné jeho skupiny Thirty Seconds to Mars s názvom Seasons 2024. Skupina štartuje obrovské koncertné turné, s ktorým prejde Severnú Ameriku, Latinskú Ameriku, Európu, Austráliu a Nový Zéland. Pokiaľ si teraz žmolíte ruky a dúfate, že prídu aspoň na dosah, máme pre vás tú najlepšiu správu! Thirty Seconds to Mars vystúpia priamo na Slovensku! 10. mája odpália svoju atmosferickú show v bratislavskej Tipos Aréne.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/THIRTY-SECONDS-TO-MARS-SEASONS?ID_partner=60





Jaredovi Letovi, frontmanovi kapely sa podaril historický kúsok, keď vyšplhal na budovu Empire State Building. Už od detstva bol fascinovaný touto stavbou. "Empire State Building je pre mňa symbolom všetkých vecí, ktoré sa dajú na svete urobiť, pokiaľ na niečo skutočne zameriame svoju pozornosť. Je do určitej miery inšpiráciou pre náš najnovší album It´s The End Of The World But It´s A Beautiful Day", hovorí Leto. Výstup na Empire State Building a ohlásenie svetového turné týmto spôsobom v sebe nesie odkaz, že všetko je možné, pokiaľ sa o to pokúsime.Multiplatinová skupina Thirty Seconds to Mars, ktorú tvoria bratia Jared a Shannon Leto, ohlasuje triumfálny návrat po piatich rokoch s ich šiestym štúdiový albumom "It´s The End Of The World But It´s A Beautiful Day", ktorý uzrel svetlo sveta 15. septembra 2023. Tento album je predzvesťou novej éry kapely. Thirty Seconds to Mars skúmajú temnejšiu stránku ľudského pôsobenia na svete, ale zároveň prinášajú nádej, že aj napriek zdanlivo neprekonateľným prekážkam, sa dá vo svete nájsť a zažiť krása. Hlavný singel albumu "Stuck" oficiálne debutoval na 1. mieste v rebríčku alternatívneho rádia v Taliansku, umiestnil sa tiež v prvej trojke nemeckých hitparád. Rovnomenný singel turné "Seasons" kladie fanúšikom otázku, či dokážu prijať zmeny, ktoré so sebou prinášajú rôzne obdobia v živote.Informačný servis