ŠOP: Celoplošné kvóty na odstrel vlka neprinesú želaný efekt

Celoplošné kvóty na odstrel vlka neprinesú želaný efekt zníženia škôd. Vyplýva to z porovnania počtu ulovených vlkov počas rokov 2010 až 2021 a stratách na ovciach a kozách. Celoplošné kvóty určené na základe okresov alebo iných oblastí ignorujú identifikovanie problémových jedincov a svoriek. Na sociálnej sieti to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, ktorá na to poukázala na zasadnutí pracovnej skupiny na ministerstve pôdohospodárstva.





Skúsenosti zo Slovenska, ako aj z iných oblastí Európy alebo Severnej Ameriky poukazujú na to, že nie sú vedecky overené dôkazy o vplyve lovu vlka na znižovanie strát. V rokoch 2010 až 2013 na Slovensku lovili každoročne vyše 130 vlkov, ale škody na ovciach narastali. V ďalšom období, keď sa postupne lov vlka znižoval, škody od vlka boli vyrovnané. V rokoch 2018 a 2019 výrazne klesli, tvrdia ochranári. "Ukázalo sa teda, že lov vlka za uvedené roky nepriniesol požadovaný efekt zníženia škôd na hospodárskych zvieratách. Tento poznatok je v súlade s publikovanými informáciami z Európy aj Severnej Ameriky," skonštatovali.Percentuálny podiel strát spôsobených vlkom z celkového počtu hospodárskych zvierat sa podľa ŠOP dlhodobo pohybuje pod hranicou jedného percenta. "Z celoštátneho hľadiska vlk určite neohrozuje chov oviec, kôz a hovädzieho dobytka," uviedla ŠOP. Doplnila, že lokálne u niektorých farmárov môže vlk narobiť vysoké škody a ohroziť chov hospodárskych zvierat. Preto tam je potrebné zabezpečiť efektívnu ochranu stád správne inštalovanými elektrickými ohradníkmi alebo voľne pustenými pastierskymi strážnymi psami.Ochranári poukazujú, že v posledných troch rokoch výšku celoslovenských strát na ovciach navýšili o 31 percent dve farmy na Slovensku. "Pasú ovce v jednej lokalite a odmietajú účinné preventívne opatrenia," podotkli. V roku 2022 škody spôsobené vlkom dravým, ktoré vyplatili okresnými úradmi, boli viac ako 446.000 eur. Preto ŠOP považuje za dôležitejšie zabezpečiť podporu pre chovateľov hospodárskych zvierat zo zdrojov Európskej únie, ktoré pre to využíva väčšina štátov s výskytom vlka. ŠOP aktuálne hľadá možnosti zabezpečenia dotácií a získanie financií pre chovateľov s cieľom podporiť ochranu stád v lokalitách s výskytom veľkých šeliem prostredníctvom efektívnych preventívnych opatrení.Pracovná skupina pre určenie ročnej kvóty lovu vlka dravého rozhodla, že v poľovníckej sezóne 2023/2024 by sa mohlo odloviť 60 vlkov. Vlk je na Slovensku chráneným živočíchom a podľa vyhlášky je zakázané ho úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli. Problém s odstrelom vlka riešila v minulosti aj Európska komisia.