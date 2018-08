K útoku v šiitskej štvrti Kábulu sa prihlásil Islamský štát

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 16. augusta (TASR) - Teroristická organizácia Islamský štát (IS) sa prihlásila k zodpovednosti za stredajší samovražedný útok v šiitskej štvrti afganskej metropoly Kábul, ktorý si vyžiadal najmenej 34 obetí. Informuje o tom agentúra AP.Správa bola vo štvrtok zverejnená tlačovou agentúrou Amák, napojenou na IS. Útok podľa nej vykonalAfganská odnož IS je známa ako. Ide o starobylý názov pre územie zahŕňajúce časť súčasného Iránu, Afganistanu a Strednej Ázie.Protirečivé informácie prichádzali medzitým v súvislosti so stredajším samovražedným atentátom, ku ktorému došlo v šiitskej štvrti Kábulu. Jeho terčom sa stali účastníci vzdelávacieho kurzu, ktorí sa pripravovali na skúšky na vysoké školy. Väčšinu obetí tvorili deti vo veku od 16 do 18 rokov.Ministerstvo zdravotníctva v stredu hovorilo o 48 obetiach a 67 zranených, vo štvrtok znížili počet mŕtvych na 35 a počet zranených na 58. Zástupcovia miestnych obyvateľov však hovorili až o 65 obetiach a 75 zranených, pričom 5-15 ďalších osôb bolo nezvestných.Rozdielna bilancia podľa miestnych obyvateľov mohla nastať z toho dôvodu, že mnohé rodiny si zrejme telá svojich detí vzali domov. Afganské ministerstvo zdravotníctva predtým argumentovalo tým, že nemocnice boli v čase krátko po útoku preťažené.Islamský štát vo vyhlásení hovoril až o 200 obetiach a zranených.