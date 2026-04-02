Jarné trendy: Nadčasové kúsky vo farbách, ktoré oživia váš šatník


Tagy: Jar Jarná móda Móda Módne trendy PR

Jar je obdobím ľahších materiálov, jemných pastelových tónov aj základných neutrálnych farieb, ktoré spolu vytvárajú harmonický základ každodenného štýlu. Kolekcia F&F na jar 2026 spája ...



26 spring 051_1441 676x472 2.4.2026 (SITA.sk) - Jar je obdobím ľahších materiálov, jemných pastelových tónov aj základných neutrálnych farieb, ktoré spolu vytvárajú harmonický základ každodenného štýlu.


Kolekcia F&F na jar 2026 spája osvedčené strihy s modernými farebnými akcentmi a prináša kúsky, vďaka ktorým si jednoducho vytvoríte vyvážené, ženské a nositeľné kombinácie na každý deň.

Osvedčené základy, ktoré si zamilujete


Po chladnejších mesiacoch sa mnohé z nás tešia, že môžeme konečne odložiť hrubé bundy a obliecť sa ľahšie. Jar praje vrstveniu a jeden kvalitný kabát je investíciou, ku ktorej sa budete počas celej sezóny radi vracať. Dlhý kabát v neutrálnej farbe pôsobí elegantne a nadčasovo a dodá outfitu upravený vzhľad aj v kombinácii s jednoduchými základmi. Skvelo ladí s neutrálnymi tónmi, no ak chcete pridať trochu kontrastu, v kolekcii F&F nájdete aj topy v rugby štýle, ktoré mu dodajú moderný a jemne športový nádych.

Denim je ďalším základom, ktorý k jari neodmysliteľne patrí. Denimová košeľa v kombinácii s džínsami vytvorí moderný denim-on-denim styling, ktorý pôsobí ležérne, no stále upravene. Ak túžite po výraznejšom akcente, modrú môžete nahradiť košeľou v jemnom žltom odtieni, ktorá celý vzhľad prirodzene rozžiari.

Pastely, ktoré dodajú sviežosť každému outfitu


Okrem nadčasových základov kolekcia prináša aj jemnejšie farebné odtiene, ktoré do šatníka vnesú ľahkosť a sviežosť. Svetlomodrá, béžová či púdrové tóny pôsobia žensky a vyvážene bez toho, aby boli príliš výrazné. Ružová bundička je ideálnym kúskom na jar a skvelo vynikne v kombinácii s pásikavým tričkom, ktoré outfitu dodá hravý, no stále elegantný nádych. Milovníčky setov zas ocenia košeľu z modrého popelínu s pruhmi, doplnenú dlhou sukňou, ktorá pôsobí štýlovo a hodí sa do práce aj na bežný deň.

Štýl pre mužov aj deti


Jarná kolekcia F&F myslí aj na mužov. Smart casual modely kombinujú pohodlie s upraveným vzhľadom a ponúkajú polokošele, ľahké bundy či nadčasové kúsky v neutrálnych odtieňoch. Muži si tak jednoducho vyskladajú outfit, ktorý pôsobí ležérne, no zároveň štýlovo. Ak preferujete elegantnejší štýl, siahnite po plátennej bunde v ťavom odtieni, ktorá vynikne aj sama osebe. Skvelo ju doplnia jednoduché biele tričko a tmavomodré džínsy s voľnejším strihom a jemným vintage efektom.

Na svoje si prídu aj tí najmenší. Chlapci si obľúbia pohodlné zelené sety zložené z mikiny a kraťasov, ktoré prirodzene zapadnú do jarnej farebnosti a sú ideálne na každodenné nosenie. Skvelo ich doplnia aj tričká s hravými obrázkovými motívmi, ktoré prinesú do outfitu ľahkosť a zábavný detail. Počas chladnejších dní zas potešia mikiny v príjemných modrých odtieňoch, ktoré sa hodia do školy aj na voľný čas.

Dievčatá sa môžu tešiť na roztomilé šaty v sviežich jarných farbách, ktoré sú vhodné na oslavy, do školy aj na rodinné výlety.

Nadčasové základy s pastelovým šmrncom


Jar 2026 s F&F prináša rovnováhu medzi nadčasovosťou a novými farebnými impulzmi. Kúsky sa jednoducho kombinujú, pohodlne nosia a umožňujú vytvárať ženské aj ležérne stylingy bez zbytočných kompromisov.

Novú jarnú kolekciu F&F nájdete vo vybraných supermarketoch Tesco.
Viac módnych inšpirácií objavíte na www.tesco.sk/ff.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Jarné trendy: Nadčasové kúsky vo farbách, ktoré oživia váš šatník © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jar Jarná móda Móda Módne trendy PR
