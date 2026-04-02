Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
02. apríla 2026
Opozícia by mohla s Demokratmi vyskladať vládnu väčšinu, bez matovičovcov by jej však chýbalo 15 kresiel
Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici marca, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by ...
2.4.2026 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici marca, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 19,1 percenta voličských hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Dáta boli zbierané v dňoch 20. až 27. marca na reprezentatívnej vzorke 1 038 respondentov.
Na druhej priečke sa umiestnila strana Smer-SD, volilo by ju 17,1 percenta opýtaných. S výraznejším odstupom za Smerom skončilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, získalo by 10,6 percenta hlasov. Nasleduje Hnutie Slovensko s 8,5 percentami hlasov, len o čosi menej by mala strana Hlas-SD, ktorú by volilo 8,2 percenta respondentov.
Do parlamentu by sa dostala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 7,1 percenta hlasov a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré by volilo 6,4 percenta voličov. Brány Národnej rady SR by prekročila aj strana Demokrati. V súčasnosti mimoparlamentný subjekt by získal 5,4 percenta hlasov.
Do parlamentu by sa nedostali Slovenská národná strana (4,4 percenta) ani Maďarská aliancia (3,9 percenta) či hnutie Sme rodina (3,6 percenta).
V medzimesačnom porovnaní si väčšina politických subjektov pohoršila. Rástla ale Republika, ktorá získala o 0,7 percentuálneho bodu viac ako vo februári. Veľmi mierne, o 0,1 percentuálneho bodu si polepšil Hlas-SD. Lepšie výsledky zaznamenali aj národniari, ktorým pribudlo 0,3 percentuálneho bodu a Sme rodina, ktorá si v porovnaní s februárom polepšila až o 1,3 percenta.
Najvýraznejšiu stratu zaznamenalo Hnutie Slovensko, matovičovci prišli o 1,2 percenta. Smer-SD mal o 0,6 percentuálneho bodu menej, než vo februári a o pol percenta stratili aj SaS a KDH. Jemne klesli i Demokrati a Progresívne Slovensko, a to zhodne o 0,2 percentuálneho bodu. Výraznejšiu stratu zaznamenala aj Maďarská aliancia, ktorá v porovnaní s februárom získala o 0,8 percentuálneho bodu menej.
Po prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili 35 poslaneckých kresiel. Smer by mal o štyroch poslancov menej, čiže 31. Hnutie Republika by získalo 19 mandátov. Hnutie Slovensko a Hlas by mali zhodne po 15 mandátov. SaS by obsadila 13 poslaneckých kresiel, KDH 12 a Demokrati by mali desiatich poslancov.
Súčasné koaličné strany Smer a Hlas by väčšinu v parlamentne (viac ako 75 poslancov) nezískali ani s pomocou Republiky. Spoločne by mali 65 poslancov.
Súčasná opozícia by spoločne s Demokratmi mohla vyskladať vládnu väčšinu, no nevyhnutne by potrebovala matovičovcov. S nimi by mala 85 poslancov, bez Hnutia Slovensko by ale Progresívne Slovensko, SaS, KDH a Demokrati mali len 70 kresiel v NR SR.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia by mohla s Demokratmi vyskladať vládnu väčšinu, bez matovičovcov by jej však chýbalo 15 kresiel © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Pellegrini privítal v Bratislave gruzínskeho prezidenta, Korčok hovorí o nebezpečnom signáli pre EÚ – FOTO, VIDEO
Pellegrini privítal v Bratislave gruzínskeho prezidenta, Korčok hovorí o nebezpečnom signáli pre EÚ – FOTO, VIDEO
<< predchádzajúci článok
Jarné trendy: Nadčasové kúsky vo farbách, ktoré oživia váš šatník
Jarné trendy: Nadčasové kúsky vo farbách, ktoré oživia váš šatník