 24hod.sk    Z domova

02. apríla 2026

Opozícia by mohla s Demokratmi vyskladať vládnu väčšinu, bez matovičovcov by jej však chýbalo 15 kresiel


igor matovic 676x451 2.4.2026 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici marca, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 19,1 percenta voličských hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Dáta boli zbierané v dňoch 20. až 27. marca na reprezentatívnej vzorke 1 038 respondentov.


Na druhej priečke sa umiestnila strana Smer-SD, volilo by ju 17,1 percenta opýtaných. S výraznejším odstupom za Smerom skončilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, získalo by 10,6 percenta hlasov. Nasleduje Hnutie Slovensko s 8,5 percentami hlasov, len o čosi menej by mala strana Hlas-SD, ktorú by volilo 8,2 percenta respondentov.

Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati


Do parlamentu by sa dostala aj strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 7,1 percenta hlasov a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré by volilo 6,4 percenta voličov. Brány Národnej rady SR by prekročila aj strana Demokrati. V súčasnosti mimoparlamentný subjekt by získal 5,4 percenta hlasov.

Do parlamentu by sa nedostali Slovenská národná strana (4,4 percenta) ani Maďarská aliancia (3,9 percenta) či hnutie Sme rodina (3,6 percenta).

Väčšina politických subjektov si pohoršila


V medzimesačnom porovnaní si väčšina politických subjektov pohoršila. Rástla ale Republika, ktorá získala o 0,7 percentuálneho bodu viac ako vo februári. Veľmi mierne, o 0,1 percentuálneho bodu si polepšil Hlas-SD. Lepšie výsledky zaznamenali aj národniari, ktorým pribudlo 0,3 percentuálneho bodu a Sme rodina, ktorá si v porovnaní s februárom polepšila až o 1,3 percenta.

Najvýraznejšiu stratu zaznamenalo Hnutie Slovensko, matovičovci prišli o 1,2 percenta. Smer-SD mal o 0,6 percentuálneho bodu menej, než vo februári a o pol percenta stratili aj SaS a KDH. Jemne klesli i Demokrati a Progresívne Slovensko, a to zhodne o 0,2 percentuálneho bodu. Výraznejšiu stratu zaznamenala aj Maďarská aliancia, ktorá v porovnaní s februárom získala o 0,8 percentuálneho bodu menej.

Rozdelenie mandátov


Po prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili 35 poslaneckých kresiel. Smer by mal o štyroch poslancov menej, čiže 31. Hnutie Republika by získalo 19 mandátov. Hnutie Slovensko a Hlas by mali zhodne po 15 mandátov. SaS by obsadila 13 poslaneckých kresiel, KDH 12 a Demokrati by mali desiatich poslancov.

Súčasné koaličné strany Smer a Hlas by väčšinu v parlamentne (viac ako 75 poslancov) nezískali ani s pomocou Republiky. Spoločne by mali 65 poslancov.

Súčasná opozícia by spoločne s Demokratmi mohla vyskladať vládnu väčšinu, no nevyhnutne by potrebovala matovičovcov. S nimi by mala 85 poslancov, bez Hnutia Slovensko by ale Progresívne Slovensko, SaS, KDH a Demokrati mali len 70 kresiel v NR SR.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia by mohla s Demokratmi vyskladať vládnu väčšinu, bez matovičovcov by jej však chýbalo 15 kresiel © SITA Všetky práva vyhradené.

Pellegrini privítal v Bratislave gruzínskeho prezidenta, Korčok hovorí o nebezpečnom signáli pre EÚ
Jarné trendy: Nadčasové kúsky vo farbách, ktoré oživia váš šatník

