 24hod.sk    Z domova

02. apríla 2026

Sťažnosť na SAK je podľa advokáta Kubinu súkromného charakteru, ministrovi vnútra prekáža posmech verejnosti


Tagy: Minister vnútra SR Sťažnosť výroky

Sťažnosť adresovaná Slovenskej advokátskej komore (SAK) na advokáta Petra Kubinu zo strany rezortu vnútra je podľa Kubinu ...



2.4.2026 (SITA.sk) - Sťažnosť adresovaná Slovenskej advokátskej komore (SAK) na advokáta Petra Kubinu zo strany rezortu vnútra je podľa Kubinu súkromnou sťažnosťou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, na ktorej prípravu boli použité kapacity ministerstva, teda peniaze daňových poplatníkov.

Zamieňanie pojmov


Ako skonštatoval na sociálnej sieti, ministrovi prekáža, že sa ľudia na ňom smejú. Zamieňa si pritom podľa advokáta postavenie zákonne konajúceho orgánu verejnej moci s postavením neúspešnej sporovej, resp. procesnej protistrany.

„Má problém aj s tým, keď verejne hodnotím kvalitu práce ministerstva a jeho interných právnikov v zhode s tým, ako ju už predo mnou zhodnotil Úrad na ochranu oznamovateľov (pokuty), generálny prokurátor (vstup do súdnych konaní) a súd (vyhovenie správnej žalobe),“ uviedol Kubina. Ministrovi vnútra podľa neho prekáža aj upozornenie, že každým dňom trvania ním nastoleného nezákonného stavu zvyšuje konečný účet škôd.

Zosmiešňujúce výroky


„A vraj pri informovaní o našich meritórnych a aktuálnych úspešných výsledkoch zabúdam (v rámci mojej verejnej obhajoby proti jeho sťažnosti) informovať o výsledkoch predbežného a procesného charakteru z dávnejšej minulosti, keď nám civilné súdy nevyhoveli vo veciach neodkladných opatrení a odkázali nás na správne súdnictvo,“ doplnil Kubina. Dodal, že o výsledok spôsobu vybavenia sťažnosti na advokátskej komore nemá žiadne obavy.

Ministerstvo vnútra v sťažnosti poukazuje na podľa nich expresívne a zosmiešňujúce výroky na adresu ministra, že prejavy Kubinu boli uskutočnené z nedostatku rešpektu voči etickým pravidlám, že smerujú voči orgánu verejnej moci, ako aj to, že Kubina vo svojich „prejavoch kritizoval osoby vykonávajúce verejnú moc - ministra vnútra SR“ a dehonestujúco spochybňoval odbornosť a profesionálnu integritu právnikov rezortu vnútra.


Ministerstvo vnútra SR podalo v marci sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru, týkajúcu sa preskúmania verejných vyjadrení advokáta Petra Kubinu, ktoré podľa názoru rezortu prekročili rámec zdržanlivej a profesionálnej komunikácie, ktorá sa od advokáta očakáva, a môžu tak napĺňať znaky disciplinárneho previnenia advokáta.

Sťažnosť sa týka viacerých verejných vyjadrení advokáta na sociálnej sieti Facebook, v ktorých expresívnym a nevecným spôsobom komentoval prebiehajúce súdne konania a činnosť ministerstva vnútra a jeho predstaviteľov.

Kubina zastupuje vo viacerých konaniach pred súdmi policajtov z tímu známeho ako čurillovci. Mimo iného ich zastupoval aj v spore s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom pre jeho výroky na ich adresu, a tiež v konaniach týkajúcich sa postavenia policajtov mimo služby.




Zdroj: SITA.sk - Sťažnosť na SAK je podľa advokáta Kubinu súkromného charakteru, ministrovi vnútra prekáža posmech verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR Sťažnosť výroky
