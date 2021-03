Okrem respirátora FFP2 možno použíť aj tie s označením KN95 alebo N95

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spresnil definíciu respirátorov, ktoré sú v súčasnosti povinné vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti. Okrem respirátora FFP2 je možné používať aj tie s označením KN95 alebo N95, ak sú posúdené podľa európskych požiadaviek. Vyplýva to z vyhlášky úradu k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorá je účinná od pondelka.





Respirátory KN95 alebo N95 sú pôvodne určené ázijskému trhu a mali by byť vyskúšané podľa čínskej normy GB/T 32610-2016. "Ak majú byť výrobky uvedené ako osobné ochranné prostriedky na trh Európskej únie alebo slovenský trh, musia byť posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii a v Slovenskej republike," informuje Úrad pre normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR na svojom webe.Ľudia tiež budú môcť využívať aj iný respirátor triedy ochrany FFP2, pre ktorý vydal ÚNMS SR tzv. výnimku. "Medzi respirátory, na ktoré sa vzťahuje výnimka patria aj respirátory s označením 'RFU 02.075'," doplnila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková."Takto označené respirátory prešli posúdením notifikovanej osoby, to znamená, že je predpoklad, že spĺňajú požiadavky kladené na respirátory ako osobné ochranné prostriedky podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, avšak posúdenie nebolo vykonané v plnom rozsahu podľa technickej normy EN 149: 2001 + A1: 2009, ale len čiastočne podľa RFU 02.075," vysvetľuje ÚNMS.Vyhláška tiež upravuje, že respirátory nebudú musieť povinne nosiť deti v materských školách a podobných zariadeniach. "Deti do šesť rokov nemuseli nosiť respirátory ani doteraz, touto zmenou však docielime, aby deti v týchto zariadeniach nemuseli začať nosiť respirátory po dovŕšení šiestich rokov," povedala Račková.Ostatné podmienky prekrytia horných dýchacích ciest ostávajú nezmenené. Nosenie respirátora je povinné vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti. V exteriéroch je naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty okrem respirátora aj rúškom, šálom alebo šatkou. Skupiny obyvateľov, ktoré mali výnimku doteraz, ju budú mať aj naďalej.