Jaromír Jágr sa dočká veľkej pocty, v Pittsburghu slávnostne vynesú jeho dres s číslom 68 (video)

Vynesenie dresu pod strechu štadióna

Množstvo prestížnych tímov

11.11.2023 (SITA.sk) - Český hokejový útočník vstúpil do zámorskej hokejovej NHL ešte v roku 1990 ešte ako 18-ročný mladík a v Severnej Amerike zanechal hlbokú stopu.Aktuálne má 51 rokov a stále neukončil kariéru, v jeho prvom zámorskom pôsobisku si ho však už počas aktuálnej sezóny uctia vyvesením dresu s jeho. Vedenie klubu Pittsburgh Penguins v piatok informovalo, že sa tak stane 18. februára 2024 pred súbojom proti Los Angeles Kings , teda iba tri dni po narodeninách Jaromíra Jágra Ten v zámorí absolvoval neskutočných 24 sezón, z nich jedenásť ako "tučniak". Klubu v rokoch 1991 a 1992 pomohol k zisku Stanleyho pohára. Za Pens odohral spoluzákladnej časti s bilanciou 439 gólov a 640 asistencií. V historických klubových štatistikách stále figuruje v Top 5 v produktivite aj počte zápasov, gólov aj asistencií.Pre Jágrom klub z Pittsburghu vyradil iba čísla svojich dvoch niekdajších hráčov - v organizácii nik nesmie používať číslo 66 Maria Lemieuxa ani číslo 21 Michela Briera. Od februára už oficiálne nebude k dispozícii ani slávna "šesťdesiat osmička"."Keď som tam prišiel, mal som osemnásť a všetci vedeli, že neviem po anglicky. Bol som prvý chalan z Európy, ktorý kedy hral za Penguins. Správali sa ku mne, ako keby som bol ich dieťa. Nikdy som sa tak nebavil ako tam. V Pittsburghu som žil život, bolo to jednoducho perfektné," povedal Jágr vo videu, ktorý zverejnilo vedenie Pens na sociálnych sieťach.Jágr opustil Pittsburgh pred sezónou 2000/2021 a zamieril do Washingtonu Capitals , v NHL hral potom aj za New York Rangers Calgary Flames . V profilige si pripísal dovedna 1733 štartov a v nich 766 presných zásahov aj 1155 gólových prihrávok. V produktivite celej súťaže je druhým mužom histórie za legendárnym Waynom Gretzkým. V play-off pridal 208 stretnutí a 201 bodov (78+123).