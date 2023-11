Video: Petra Vlhová prvá v úvodnom kole druhého slalomu v Levi

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová potvrdila výbornú formu a aj v druhom slalome sezóny Svetového pohára figurovala na čele poradia po elitnej pätnástke 1. kola. Vo fínskom Levi nadviazala na svoj sobotný triumf a viedla s náskokom 76 stotín sekundy pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia bola Švédka Sara Hectorová (+0,84), do jednej sekundy sa zmestila aj štvrtá Nemka Lena Dürrová (+0,94).



Vlhová vstupovala do pretekov ako líderka SP, keďže v úvodnom októbrovom obrovskom slalome v rakúskom Söldene skončila tretia a suverénne vyhrala sobotný prvý slalom sezóny v Levi. V nedeľnej súťaži útočila na rekordné siedme víťazstvo vo fínskom stredisku, ktorým by sa na čele historickej štatistiky osamostatnila od Shiffrinovej (6). S číslom šesť opäť nádejne odštartovala, od prvých bránok sa dostala do ideálneho tempa a bez zaváhania zvládla aj kombináciu, kde sa menil rytmus. Postrážila si prechod do strminy, v ktorej našla čistú a rýchlu líniu a na treťom medzičase mala náskok 91 stotín na Shiffrinovú. V cieli mala nakoniec na rivalku k dobru trištvrte sekundy a dostala sa jasne do vedenia.



Američanka, ktorá štartovala s dvojkou, predviedla dynamickú jazdu. Obhajkyňa veľkého i malého glóbusu nasadzovala čisté oblúky, ale oproti Vlhovej prešla strmšiu časť pomalšie. Odvážnou jazdou sa prezentovala Hectorová a nebyť straty v spodnej rovinatej pasáži, bola by po 1. kole pred Shiffrinovou. Dürrovej oproti sobote chýbala ľahkosť, na prvom prelome ju vyhodilo z línie, získala však v strmine a pred 2. kolom (13.00 SEČ) bola v hre o pódiové priečky. Ďalšie pretekárky strácali už vyše sekundu.

