Jaroslav Haščák tvrdí, že sa mu v roku 2022 sprostredkovane ozval vtedajší minister financií Igor Matovič a žiadal ho o stretnutie

„Verejnosť by sa mala dozvedieť, že v čase, keď bol pán Matovič riadnym ministrom financií (v roku 2022), žiadal Jaroslava Haščáka o stretnutie k zdravotníckym témam. Termín stretnutia na ministerstve financií J. Haščákovi tlmočil osobne vysoký štátny zdravotnícky manažér. J. Haščák stretnutie odmietol s odôvodnením, že s toxickými osobami, ako I. Matovič, sa stretávať nebude,“ píše Haščákov advokát Martin Škubla v oficiálnom stanovisku.

Právnik opisuje aj to, ako Haščák komunikoval s Richardom Sulíkom. Píše, že Haščák ako veľký zamestnávateľ so Sulíkom komunikoval. „Riešil s ním opakovane napríklad aj krízu okolo Slovalca, ktorá vyústila do ukončenia primárnej výroby a straty stoviek pracovných miest. V tejto súvislosti sa stretával s pánom Sulíkom aj na pôde ministerstva hospodárstva, a to za prítomnosti generálneho riaditeľa Slovalca, resp. ďalších ľudí z vedenia ministerstva.“

Podľa Škublu sa iba vďaka priamemu kontaktu Sulíka na Haščáka podarilo v decembri 2021 v priebehu pár hodín vykryť náhly výpadok elektrickej energie, ktorú mala Východoslovenská energetika od 1. januára 2022 dodávať tisíckam odberateľov. „Podľa našich informácií v tom čase neexistovala iná reálna alternatíva ako tento výpadok nahradiť.“

Predstavitelia skupiny Penta vrátane Haščáka podľa advokáta riešili s rôznymi predstaviteľmi vlády a politických strán aj otázku prístupu vlády k dofinancovaniu zdravotníckeho sektora.

„Pán Haščák nemá k dispozícii svoj mobilný telefón z tej doby a nemá aj preto ako potvrdiť presné znenia komunikácie, ktorej detaily si po troch rokoch jednoducho ani nemôže pamätať. Nevie teda potvrdiť, ani v akom znení táto komunikácia prebehla, ani či vôbec prebehla,“ píše Škubla.

Haščák sa podľa neho zároveň principiálne odmieta vyjadrovať ku konkrétnemu obsahu správ, ktorými môže Igor Matovič disponovať jedine protizákonne. „Absolútne však odmieta, že by Sulíkovi sľuboval nejaké protislužby v médiách. Navyše k poskytovaniu takýchto protislužieb preukázateľne ani nedochádzalo.“

Haščák sa podľa Škublu zároveň „dôvodne domnieva, že komunikácia, ktorú prezentoval Matovič, mohla byť vymyslená či upravená tak, aby vyznievala spôsobom, ktorý sa hodí Matovičovi v predvolebnom boji“. V tejto súvislosti urobí viacero právnych krokov vrátane trestných oznámení.