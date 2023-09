Vláda odborníkov pripravila budúcemu kabinetu desatoro pre lepšie využívanie eurofondov

Investičná stratégia Slovenska

Plán na štyri roky nestačí

26.9.2023 (SITA.sk) - Desatoro pre lepšie využívanie eurofondov má slúžiť ako odporúčanie pre budúci vládu v tejto oblasti. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) prispelo do vládneho materiálu zásadnými vstupmi a návrhmi s cieľom zlepšiť čerpanie prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov.Podľa povereného ministra investícií Petra Balíka , ktorý v utorok vystúpil na konferencii o eurofondoch, najdôležitejšími návrhmi, ktoré majú pomôcť ich využívaniu, sú investičná stratégia Slovenska do roku 2050, štátny fond na financovanie prípravy projektov a väčšie zapojenie regiónov do rozhodovania o eurofondoch.„Nech už budúcu vládu bude zostavovať ktokoľvek, ak chce pomôcť Slovensku, mal by brať tieto odporúčania do úvahy," povedal Balík.Tvrdí, že vychádzajú čisto z odbornej analýzy takmer dvadsaťročného využívania eurofondov, dlhodobých problémov a nedostatkov, ktoré v konečnom dôsledku priamo ohrozujú kvalitu života ľudí na Slovensku a podrážajú krajine nohy.„V súčasnej extrémne dynamickej dobe nestačí mať plán na štyri roky funkčného obdobia vlády, Slovensko potrebuje naozaj dlhodobú víziu svojho rozvoja," upozornil minister investícií.„Preto ako prvý, najdôležitejší bod našich odporúčaní, navrhujeme pripraviť a následne schváliť dlhodobú stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2050. Musíme vedieť, ktoré sú strategické oblasti pre rozvoj krajiny, do ktorých potom musia smerovať investície," dodal Balík.