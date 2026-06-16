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16. júna 2026
ZMOS má za sebou mimoriadne rokovanie, cieľom je poskytnúť jasné pravidlá pred komunálnymi voľbami
Téma rovnosti hlasov voličov a presných pravidiel pri určovaní volebných obvodov je kľúčová v zabezpečení transparentnosti a dôveryhodnosti komunálnych volieb. Predseda
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16.6.2026 (SITA.sk) - Téma rovnosti hlasov voličov a presných pravidiel pri určovaní volebných obvodov je kľúčová v zabezpečení transparentnosti a dôveryhodnosti komunálnych volieb.
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik zvolal 15. júna mimoriadne rokovanie Komory miest Rady ZMOS, na ktorom sa zúčastnili aj verejný ochranca práv a zástupca Generálnej prokuratúry SR. Cieľom bolo poskytnúť mestám a obciam jasné informácie k určovaniu volebných obvodov pred prijatím uznesení o ich hraniciach, počte poslancov a ďalších krokoch pred komunálnymi voľbami.
„Toto rokovanie som zvolal preto, lebo mi záleží na tom, aby sme eliminovali riziká, ktoré môžu viesť k spochybňovaniu práce samospráv alebo samotných komunálnych volieb. Mestá a obce potrebujú vedieť, kde je hranica problému, ako majú postupovať a či ich uznesenia môžu byť následne napadnuté,“ uviedol Jozef Božik k rokovaniu.
Podstatou problému je rovnosť hlasu voliča. Podľa zistení verejného ochrancu práv rozhoduje nielen počet obyvateľov v obvode, ale predovšetkým počet voličov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát. Ak v jednom volebnom obvode zastupuje jeden poslanec výrazne viac voličov než v inom, hodnota hlasu občana v takomto obvode je nižšia.
Pri mestách a obciach sa posudzuje táto nerovnosť podľa hranice 15 %, pri samosprávnych krajoch 25 %. Verejný ochranca práv upozornil na výrazné rozdiely - pri Bratislave až 75 % a medzi mestskými časťami až 120 %.
ZMOS preto považuje túto tému za veľmi vážnu. „Ak samospráva prijme uznesenie bez dostatočného posúdenia, môže sa vystaviť riziku podnetov, preskúmania zo strany prokuratúry alebo právnych sporov. To by nepoškodzovalo iba samotnú samosprávu, ale aj dôveru občanov vo výsledok komunálnych volieb,“ doplnil Božik.
ZMOS zároveň zdôraznil potrebu, aby mestá a obce problém riešili už vopred, nielen po prijatí uznesení. Na rokovaní sa totiž zúčastnil aj zástupca Generálnej prokuratúry SR, ktorý upozornil, že ak budú doručené podnety, budú posudzované podľa konkrétnych okolností.
Pre samosprávy teda platí odporúčanie dôkladne pripravovať volebné obvody a byť schopné svoje rozhodnutia vecne a právne obhájiť pred poslancami, verejnosťou aj orgánmi. Téma rovnosti hlasov voličov a presných pravidiel pri určovaní volebných obvodov tak ostáva kľúčová v zabezpečení transparentnosti a dôveryhodnosti komunálnych volieb.
Zdroj: SITA.sk - ZMOS má za sebou mimoriadne rokovanie, cieľom je poskytnúť jasné pravidlá pred komunálnymi voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik zvolal 15. júna mimoriadne rokovanie Komory miest Rady ZMOS, na ktorom sa zúčastnili aj verejný ochranca práv a zástupca Generálnej prokuratúry SR. Cieľom bolo poskytnúť mestám a obciam jasné informácie k určovaniu volebných obvodov pred prijatím uznesení o ich hraniciach, počte poslancov a ďalších krokoch pred komunálnymi voľbami.
Problémom je rovnosť hlasu voliča
„Toto rokovanie som zvolal preto, lebo mi záleží na tom, aby sme eliminovali riziká, ktoré môžu viesť k spochybňovaniu práce samospráv alebo samotných komunálnych volieb. Mestá a obce potrebujú vedieť, kde je hranica problému, ako majú postupovať a či ich uznesenia môžu byť následne napadnuté,“ uviedol Jozef Božik k rokovaniu.
Podstatou problému je rovnosť hlasu voliča. Podľa zistení verejného ochrancu práv rozhoduje nielen počet obyvateľov v obvode, ale predovšetkým počet voličov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát. Ak v jednom volebnom obvode zastupuje jeden poslanec výrazne viac voličov než v inom, hodnota hlasu občana v takomto obvode je nižšia.
Pri mestách a obciach sa posudzuje táto nerovnosť podľa hranice 15 %, pri samosprávnych krajoch 25 %. Verejný ochranca práv upozornil na výrazné rozdiely - pri Bratislave až 75 % a medzi mestskými časťami až 120 %.
Dôvera občanov vo výsledok volieb
ZMOS preto považuje túto tému za veľmi vážnu. „Ak samospráva prijme uznesenie bez dostatočného posúdenia, môže sa vystaviť riziku podnetov, preskúmania zo strany prokuratúry alebo právnych sporov. To by nepoškodzovalo iba samotnú samosprávu, ale aj dôveru občanov vo výsledok komunálnych volieb,“ doplnil Božik.
ZMOS zároveň zdôraznil potrebu, aby mestá a obce problém riešili už vopred, nielen po prijatí uznesení. Na rokovaní sa totiž zúčastnil aj zástupca Generálnej prokuratúry SR, ktorý upozornil, že ak budú doručené podnety, budú posudzované podľa konkrétnych okolností.
Pre samosprávy teda platí odporúčanie dôkladne pripravovať volebné obvody a byť schopné svoje rozhodnutia vecne a právne obhájiť pred poslancami, verejnosťou aj orgánmi. Téma rovnosti hlasov voličov a presných pravidiel pri určovaní volebných obvodov tak ostáva kľúčová v zabezpečení transparentnosti a dôveryhodnosti komunálnych volieb.
Zdroj: SITA.sk - ZMOS má za sebou mimoriadne rokovanie, cieľom je poskytnúť jasné pravidlá pred komunálnymi voľbami © SITA Všetky práva vyhradené.
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