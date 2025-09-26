|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 26.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. septembra 2025
Jasná otvorí lyžiarsku sezónu koncom novembra, chystá sa niekoľko noviniek
Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku, Jasná v Nízkych Tatrách, plánuje otvoriť zimnú sezónu už koncom novembra. Prvých lyžiarov chce oficiálne privítať v dňoch 28. a 29. novembra. S ...
Zdieľať
26.9.2025 (SITA.sk) - Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku, Jasná v Nízkych Tatrách, plánuje otvoriť zimnú sezónu už koncom novembra. Prvých lyžiarov chce oficiálne privítať v dňoch 28. a 29. novembra.
S dvojmesačným predstihom o tom v piatok informoval hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda. Súčasťou otvorenia bude sprievodný program s hudobnými vystúpeniami i s módnou prehliadkou.
Stredisko avizovaným otvorením nadviaže na predošlé zimy. „V posledných rokoch sme vďaka rozsiahlym investíciám do kvalitnej infraštruktúry a priaznivému počasiu dokázali pravidelne odštartovať lyžovačku už na prelome novembra a decembra,“ pripomenul riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.
V tradícii chce stredisko pokračovať a zjazdovky mať pripravené už v závere novembra. Trumpeš zároveň načrtol, že súčasťou sezóny bude aj niekoľko noviniek.
Zdroj: SITA.sk - Jasná otvorí lyžiarsku sezónu koncom novembra, chystá sa niekoľko noviniek © SITA Všetky práva vyhradené.
S dvojmesačným predstihom o tom v piatok informoval hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda. Súčasťou otvorenia bude sprievodný program s hudobnými vystúpeniami i s módnou prehliadkou.
Stredisko avizovaným otvorením nadviaže na predošlé zimy. „V posledných rokoch sme vďaka rozsiahlym investíciám do kvalitnej infraštruktúry a priaznivému počasiu dokázali pravidelne odštartovať lyžovačku už na prelome novembra a decembra,“ pripomenul riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.
V tradícii chce stredisko pokračovať a zjazdovky mať pripravené už v závere novembra. Trumpeš zároveň načrtol, že súčasťou sezóny bude aj niekoľko noviniek.
Zdroj: SITA.sk - Jasná otvorí lyžiarsku sezónu koncom novembra, chystá sa niekoľko noviniek © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Posledné dni na 45 miliónov, výzva na výskum a vývoj v digitálnej transformácii sa končí
Posledné dni na 45 miliónov, výzva na výskum a vývoj v digitálnej transformácii sa končí