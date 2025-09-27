|
27. septembra 2025
Stačilo, píše Ivan Štefanec na sociálnej sieti a ohlásil ukončenie svojho členstva v KDH
Tagy: novela Ústavy SR
Bývalý europoslanec za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Ivan Štefanec ukončuje svoje členstvo v KDH. Poslednou kvapkou bolo schválenie novely ...
27.9.2025 (SITA.sk) - Bývalý europoslanec za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Ivan Štefanec ukončuje svoje členstvo v KDH. Poslednou kvapkou bolo schválenie novely ústavy.
„Stačilo. Priatelia, dnes som sa rozhodol ukončiť svoje členstvo v KDH. Posledným dôvodom bola pomoc poslancov KDH Smeru pri odvedení pozornosti od poklonkovania masovému vrahovi a od ekonomického a morálneho ničenia Slovenska," vyhlásil Štefanec na sociálnej sieti s tým, že odchádza s pocitom, že KDH dal viac ako dostal.
„Žijeme v dobe, kedy sa rozhodujeme, či budeme chrániť život a žiť podľa pravidiel v európskom priestore, alebo sa budeme pokrytecky tváriť, že nám ide o tieto hodnoty a pritom napomáhať gaunerom pri ekonomickom a morálnom úpadku Slovenska schádzaním z európskej cesty. Pre mňa je táto voľba jasná," dodal Štefanec.
Ako podotkol, na Slovensku mu záleží a má v pláne sa aj naďalej slobodne vyjadrovať a presadzovať slobodu, demokraciu a rovnosť. „Ďakujem za všetku podporu. Aj mnohým priateľom v KDH, ktorí vždy za mnou stáli a ktorým som naďalej otvorený ľudsky pomáhať. Tak, ako všetkým ľuďom, ktorí o to majú záujem," uzavrel Štefanec.
Zdroj: SITA.sk - Stačilo, píše Ivan Štefanec na sociálnej sieti a ohlásil ukončenie svojho členstva v KDH © SITA Všetky práva vyhradené.
