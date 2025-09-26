|
26. septembra 2025
Posledné dni na 45 miliónov, výzva na výskum a vývoj v digitálnej transformácii sa končí
Výzva na podporu výskumu a vývoja v digitálnej transformácii Slovenska sa blíži k svojmu záveru. Verejné vysoké školy, výskumné inštitúcie, firmy aj startupy majú čas len do 30. septembra, aby sa uchádzali o ...
26.9.2025 (SITA.sk) - Výzva na podporu výskumu a vývoja v digitálnej transformácii Slovenska sa blíži k svojmu záveru. Verejné vysoké školy, výskumné inštitúcie, firmy aj startupy majú čas len do 30. septembra, aby sa uchádzali o časť z balíka 45 miliónov eur z plánu obnovy. Podľa odborníkov ide o veľkú príležitosť, no úspech nie je samozrejmosťou. Rozhoduje kvalita prípravy, dôslednosť pri dodržiavaní pravidiel a schopnosť preukázať, že ide skutočne o výskum a vývoj, nie iba o modernizáciu.
Odborník na grantové poradenstvo zo spoločnosti Grantexpert Juraj Zelinka pripomína, že grantové projekty musia spĺňať prísne európske štandardy. „Nestačí mať dobrý nápad, treba jasne preukázať, že ide o skutočný výskum alebo vývoj, nie len modernizáciu výroby,“ povedal Zelinka. Podľa neho je kľúčové, aby mali žiadatelia dostatočné odborné kapacity či laboratórne zázemie, a ak ich nemajú, odporúča spájať sa s univerzitami alebo výskumnými ústavmi.
Proces podania projektu sa začína preverovaním základných podmienok. Bez daňových nedoplatkov, mimo konkurzu a s preukázanou finančnou stabilitou. Samotný projekt musí obsahovať jasne formulovaný problém, definované ciele a očakávané výstupy, či už ide o prototyp, patent alebo nový technologický postup. Hodnotitelia sa zameriavajú aj na reálnosť rozpočtu. Neoprávnené náklady, nadhodnotené mzdy či slabá stratégia komercializácie môžu viesť k zníženiu podpory alebo k úplnému zamietnutiu projektu.
Výskumno-vývojové projekty sa od bežných investičných líšia tým, že sú dlhšie a náročnejšie na organizáciu. Trvajú dva až štyri roky a vyžadujú priebežné reportovanie aj záverečné hodnotenie. „Často vidíme, že firmy podcenia reporting a komunikáciu s riadiacim orgánom. Administratívne chyby môžu viesť k pozastaveniu platieb, čo ohrozuje samotnú realizáciu projektu,“ upozorňuje Zelinka. Povinnou súčasťou žiadosti býva aj Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktoré ministerstvo vydáva na základe detailného preverenia odborných kapacít a výsledkov.
Ľudský faktor hrá v týchto projektoch zásadnú úlohu. Odchod kľúčového odborníka môže spôsobiť komplikácie, preto je dôležité mať pripravených náhradníkov a udržiavať motiváciu tímu. Významné riziko prináša aj verejné obstarávanie pri nákupe technológií či stavebných prác. Každá chyba v dokumentácii môže spôsobiť finančné korekcie.
Napriek náročným pravidlám Zelinka tvrdí, že granty na výskum a vývoj sa oplatia. „Granty nie sú o šťastí. Sú o systematickej príprave, disciplíne a často aj o odvahe nechať si poradiť. Kto zvládne tieto kroky, má šancu, že jeho projekt nielen prejde hodnotením, ale bude aj úspešne dokončený,“ uzavrel Zelinka.
Zdroj: SITA.sk - Posledné dni na 45 miliónov, výzva na výskum a vývoj v digitálnej transformácii sa končí
