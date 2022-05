Jazyková bariéra či byrokracia najviac komplikuje Ukrajincom uspieť na trhu práce, viac ako polovica z nich sa plánuje na Slovensku usadiť

Prevažujú plné úväzky

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Za najväčšiu prekážku pri hľadaní práce na Slovensku považujú ukrajinskí uchádzači o prácu i slovenskí zamestnávatelia nedostatočné ovládanie slovenského alebo požadovaného cudzieho jazyka.Vyplýva to z výsledkov online a telefonického prieskumu spoločnosti Trexima Bratislava. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 750 respondentov, z čoho bolo 450 ukrajinských uchádzačov o prácu a 300 zamestnávateľov.Pätinu zaregistrovaných Ukrajincov na portáli ISTP.sk podľa výsledkov prieskumu už kontaktoval zamestnávateľ s ponukou práce na Slovensku. Až 78 percent z nich prácu stále aktívne hľadá a čaká na prvý kontakt. Iba 2 percentá respondentov sa vyslovilo, že zatiaľ nemajú záujem pracovať.Na doplňujúcu otázku, či už nastúpili do pracovného pomeru na Slovensku, 67 percent odpovedalo nie, 21 percent Ukrajincov už u nás pracuje a 12 percent plánuje nastúpiť v nasledujúcom období. Z podpísaných pracovných zmlúv prevažujú pracovné pomery na plný (64 percent) a skrátený úväzok (27 percent).Na dohodu u nás pracuje 9 percent respondentov. Polovica ukrajinských uchádzačov, ktorým sa podarilo u nás zamestnať, bude pracovať najmä v Bratislave, nasledujú mestá Trnava, Nitra, Košice, Poprad a Žilina.Z odpovedí zamestnávateľov vyplynulo, že 30 percent z nich už obsadilo niektoré voľné pracovné miesta ukrajinskými uchádzačmi o prácu. Ponúkajú pracovné vzťahy hlavne na plný úväzok (86 percent), dohody (35 percent) a skrátený úväzok (24 percent).Zamestnávatelia ponúkajú ukrajinským uchádzačom predovšetkým pracovné pozície operátor vo výrobe, pomocník v kuchyni, upratovačka/chyžná, čašník, pomocný pracovník vo výrobe, predavač/pokladník, skladník a zdravotná sestra/opatrovateľka.Okrem spomínanej jazykovej bariéry za ďalšie podstatné prekážky pri hľadaní práce na Slovensku považujú Ukrajinci nedostatok vhodných pracovných ponúk na pracovných portáloch, nedostatok informácií, kde možno pracovné ponuky vyhľadávať, nespĺňanie požiadaviek zamestnávateľov, problémy s ubytovaním a nedostatočné možnosti umiestnenia detí v školských zariadeniach.Naproti tomu každý piaty respondent uviedol, že sa nestretol so žiadnymi prekážkami pri hľadaní práce na Slovensku. Podobne to vidia aj zamestnávatelia.Za najväčšie problémy pri obsadzovaní voľných pracovných miest Ukrajincami považujú jazykovú bariéru, administratívnu náročnosť procesu zamestnávania, získavanie potrebných dokladov a iné formálne náležitosti.Štyria z desiatich Ukrajincov by na Slovensku prijali akúkoľvek prácu a štyri percentá majú záujem podnikať. Najväčší záujem majú ukrajinskí respondenti o pozície pomocník v kuchyni, administratívny pracovník, sociálny pracovník, operátor vo výrobe, upratovačka alebo učiteľ.Pred vypuknutím konfliktu pracovali ukrajinskí odídenci vo svojej domovine prevažne ako učitelia, účtovníci, manažéri, predavači, pracovníci v bankovníctve, lekári či administratívni pracovníci. Deväť percent z nich nemalo doteraz žiadne pracovné skúsenosti.Z oslovených respondentov plánuje zostať na Slovensku aj po ukončení vojny 56 percent, 41 percent sa plánuje vrátiť na Ukrajinu a 3 percentá Ukrajincov považuje svoj pobyt na Slovensku za prechodný a budú sa presúvať do inej krajiny.Viac ako 94 percent Ukrajincov, ktorí sa zúčastnili tohto prieskumu, má na Slovensku štatút dočasného útočiska alebo si plánuje podať žiadosť o tento štatút.K 10. máju tohto roka je na pracovnom portáli ISTP.sk zaregistrovaných viac ako 3,1 tisíca ukrajinských uchádzačov o prácu, ktorí si môžu vyberať z celkového počtu 8,3 tisíca pracovných ponúk vhodných aj pre Ukrajincov.Pre ukrajinských študentov pokračujúcich v štúdiu na slovenských školách portál ponúka 330 brigád. Portál ISTP.sk spravuje spoločnosť Trexima Bratislava.