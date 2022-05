KDH vyzýva Mikulca na vyšetrenie skartácie zložiek príslušníkov ŠtB, ktorá prebiehala za Kaliňákovej éry

Zbavovanie sa zodpovednosti

Spor trvá už roky

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzýva ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), aby dôsledne vyšetril skartácie osobných spisov príslušníkov bezpečnostných zložiek narodených v rokoch 1931 až 1937 vrátane príslušníkov Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Skartácie prebiehali v rokoch 2017 a 2018, teda v čase, keď rezort vnútra viedol Robert Kaliňák (Smer-SD). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.Polícia už v minulosti v tejto veci odmietla trestné oznámenie, ktoré podal Ústav pamäti národa (ÚPN). Ústav neuspel ani so sťažnosťou voči rozhodnutiu. Podľa predsedu KDH Milana Majerského to vyzerá tak, že sa Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zbavuje akejkoľvek zodpovednosti v tejto veci.„Skartácie dokumentov, ktorých súčasťou boli aj osobné spisy bývalých príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti zaradených v ŠtB, odobril príslušný odbor MV SR. Išlo pritom o dokumenty, ktoré od rezortu vnútra dlhodobo a neúspešne žiada ÚPN,“ vyhlásil Majerský.Rezort vnútra sa s ÚPN o vydanie zväzkov dohaduje už roky. Medzi dokumenty, ktoré mali byť ústavu odovzdané, patrili aj osobné (kádrové) spisy a osobné evidenčné karty príslušníkov ŠtB, ktoré sú predmetom zverejnenia alebo sprístupňovania podľa zákona o pamäti národa. Hnutie vyzvalo k vyšetreniu skartácie ešte v januári.„To, ako sa dnes nakladá so spismi z čias komunizmu, je dôležité pre odhalenie pravdy, ale aj pre budúcnosť našej spoločnosti. Závažne vedome a cielene zahmlievať pravdu by znamenalo pošliapať princípy spravodlivosti, teda ísť proti základom vyspelej demokratickej krajiny,“ uzavrela europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.