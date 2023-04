Je neprípustné, aby politik vyťahoval nahrávky z vyšetrovacích spisov, vyhlásil Vetrák v narážke na Ficove tlačovky

Systém zavedený Smerom

29.4.2023 (SITA.sk) - Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák OĽaNO ) považuje za neprípustné, že v demokratickej spoločnosti akýkoľvek politik vyťahuje nahrávky z vyšetrovacích spisov.Povedal to v sobotu v relácii RTVS Sobotné dialógy, narážajúc na tlačové besedy šéfa Smeru-SD Podľa jeho slov sa Fico buď bojí vyšetrovaní, lebo vie, že urobil niečo „nedobré“, alebo robí všetko pre to, aby sa mohol dostať znova k moci.Predsedu zahraničného výboru NR SR a člena predsedníctva Smeru-SD Mariána Kéryho sa spýtal, či si myslí, že ľudia majú takú krátku pamäť, že už nevedia, aký systém tu zaviedla strana Smer-SD.„Veď vaši vlastní nominanti vás usvedčujú zo systému korupcie, oligarchických prepojení a takmer mafiánskeho štátu. Je tu asi tridsiatka ľudí, ktorí už sú odsúdení, ďalší sú obvinení. Ja si myslím, že keď to niekto spochybňuje, tak sa nechce pozrieť pravde do očí,“ povedal Vetrák.Ficov prístup k nahrávkam z vyšetrovania podľa neho len svedčí o tom, že má ešte stále v týchto kruhoch nepoctivých ľudí, ktorí mu vynášajú informácie.Kéry mu oponoval, že na Slovensku existuje veľká skupina angažovaných policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí sa neštítia ničoho a manipulujú trestné konania v neprospech Smeru-SD.„Úniky prepisov jasne hovoria o tom, že im niekto dal pokyn zlikvidovať Smer-SD ako zločineckú skupinu, že treba robiť Fica, Kaliňáka Pellegriniho,“ vyhlásil.Moderátorka relácie Marta Jančkárová mu pripomenula, že Fico púšťal verejnosti len časť nahrávky s citátom policajta Róberta Magulu, pričom z celej nahrávky, ktorá zaznela v relácii Na telo TV Markíza, je zrejmé, že išlo o účelovo vytrhnutú časť rozhovoru.Na nahrávke zaznie, že „úlohou je spraviť zo Smeru zločineckú skupinu a tak úplne zničiť opozíciu.“Jančkárová zdôraznila, že z nahrávky je jasné, že vyšetrovatelia nehovoria o zničení Smeru-SD ako o zadaní z vedenia, ale že ich z toho Fico a Pellegrini obviňujú, čo je rozdiel.Roberta Fica v tejto súvislosti vyšetrovatelia spomínajú ako marketingového mága. Kéry ju požiadal, aby vážila slová.„Hádam nemanipuluje Smer? My niekoho zatvárame? Alebo je to súčasná štátna mašinéria pod gesciou pána ministra vnútra Mikulca, ktorý organizuje túto skupinu?“ reagoval.Ako ďalej dodal, proti predstaviteľom Smer-SD svedčia kajúcnici ako Makó, Imrecze a Slobodník, ktorí v minulosti páchali závažnú trestnú činnosť, za ktorú im hrozia prísne tresty, preto robia všetko pre to, aby sa zachránili.Vetrák poznamenal, že túto závažnú trestnú činnosť páchali práve pod vlajkou Smeru-SD a sú to nominanti tejto strany.