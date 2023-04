Z vraždy muža, ktorého telo našli v lese pri Malom Dunaji, obvinili policajti 31-ročného Jozefa z okresu Senec

Obeť zahrabal na druhý deň

Hrozí mu tri až osem rokov

29.4.2023 (SITA.sk) - Polícia obvinila 31-ročného Jozefa P. z okresu Senec z vraždy muža, ktorého telo sa našlo pred časom v katastri Bernolákova.Telo objavil náhodný okoloidúci v lese v blízkosti Malého Dunaja. Ohliadajúci lekár sa na mieste nevedel vyjadriť k presnej príčine smrti, keďže sa na ňom nenachádzali žiadne viditeľné zranenia. Nariadená bola súdna pitva.Podľa doterajších dôkazov mal obvinený 17. februára po predchádzajúcom verbálnom konflikte fyzicky napadnúť 41-ročného muža do oblasti tváre. V dôsledku toho muž spadol na zem a stratil vedomie.„Obvinený s ním začal triasť, až kým poškodený nenabral vedomie a po krátkej chvíli obaja muži odišli na prechádzku k povodiu Malého Dunaja. Tu poškodený stratil vedomie a spadol do rieky, pričom obvinený ho položil do jamy, vyzliekol a z miesta odišiel,“ informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff Nasledujúci deň sa páchateľ na miesto vrátil a muža, ktorý už nejavil známky života, premiestnil do inej jamy v lese. Tam telo zahrabal.Pitva preukázala, že smrť nastala v dôsledku vnútrolebečných poranení spôsobených úrazom hlavy. Koncom tohto týždňa policajti kriminálnej polície zadržali Jozefa P. a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.Vyšetrovateľ spracoval aj podnet k väzobnému stíhaniu. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvinenému mužovi tri až osem rokov väzenia.