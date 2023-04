Zelenskyj požiadal čínskeho prezidenta o pomoc pri návrate deportovaných ukrajinských detí, má ich byť asi dvadsaťtisíc

Iba Ukrajina pomáha Ukrajine

Sieť desiatok táborov

Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci vydal zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina za jeho rolu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine.



Súd vo vyhlásení uviedol, že Putin „je údajne zodpovedný za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a nezákonného presunu obyvateľstva (detí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruskej federácie“.



Súd tiež v tejto súvislosti vydal zatykač na komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta

29.4.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že tento týždeň požiadal čínskeho náprotivka Si Ťin-pchinga o pomoc pri návrate ukrajinských detí, ktoré Rusko deportovalo. Referuje o tom spravodajský web CNN.Zelenskyj sa o nové podrobnosti o stredajšom telefonáte so Si Ťin-pchingom podelil počas piatkovej spoločnej tlačovej konferencie s českým prezidentom Petrom Pavlom a slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou „Zatiaľ len Ukrajina pomáha Ukrajine s návratom detí,“ povedal Zelenskyj.Ukrajinský prezident vyhlásil, že využil „dôležitý rozhovor“ na to, aby upozornil na ťažkú situáciu približne 20-tisíc ukrajinských detí, ktoré podľa Kyjiva násilne deportovali ruskí okupanti.Zelenskyj poznamenal, že cudzie krajiny vrátane Číny musia Ukrajine pomôcť priviesť deti domov.Mimovládna organizácia Conflict Observatory podporovaná americkým ministerstvom zahraničných vecí vo februárovej správe uviedla, že ruská vláda prevádzkuje rozsiahlu sieť desiatok táborov, v ktorých drží tisíce ukrajinských detí.Správa obsahuje znepokojujúce podrobnosti o tom, ako sa Moskva snaží presídliť, prevychovať a niekedy aj vojensky vycvičiť alebo násilne adoptovať ukrajinské deti.Organizácia ich označuje za vojnové zločiny a tvrdí, že môžu poskytnúť dôkaz, že konanie Ruska sa rovná genocíde.Podľa Conflict Observatory existuje najmenej 43 zariadení po celom Rusku, ktoré sú súčasťou siete táborov s ukrajinskými deťmi.Rozmiestnené sú po celej krajine a nachádzajú sa napríklad na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, na Sibíri či na Ďalekom východe pri pobreží Tichého oceána, odkiaľ je bližšie k Aljaške než k Moskve.Správa zistila, že „veľa detí odvezených do táborov je poslaných so súhlasom svojich rodičov na dohodnutý čas a vrátených rodičom podľa pôvodného plánu“, ale poznamenala, že v mnohých prípadoch je možné súhlasy rodičov považovať za pochybné, keďže sa tak mohlo udiať pod nátlakom ruských okupačných síl.