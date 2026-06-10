|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Margaréta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. júna 2026
Po uvoľnení pravidiel na Facebooku v USA prudko pribudli vyhrážky politikom
Analytici upozorňujú na nárast nenávistných prejavov aj výziev na násilie po zmenách moderovania v Meta. Počet násilných vyhrážok namierených proti americkým ...
Zdieľať
Počet násilných vyhrážok namierených proti americkým politikom na sociálnej sieti Facebook prudko vzrástol po tom, čo spoločnosť Meta minulý rok zmiernila pravidlá moderovania obsahu.
Vyplýva to zo správy mimovládnej organizácie Center for Countering Digital Hate (CCDH), ktorú zverejnili v utorok.
Rasistické a sexistické útoky
Organizácia analyzovala takmer osem miliónov komentárov adresovaných stovke členov amerického Kongresu počas šiestich mesiacov pred zmenou pravidiel a po nej.
Podľa správy sa počet násilných vyhrážkam vrátane výziev na vraždu zoštvornásobil, počet obťažujúcich komentárov viac než zdvojnásobil a výrazne pribudli aj rasistické či sexistické útoky.
Aj guľka do hlavy
CCDH zaznamenalo aj prudký nárast komentárov podnecujúcich násilie proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi vrátane príspevkov, podľa ktorých si „zaslúži guľku do hlavy“.
„Keď platformy prestanú presadzovať vlastné pravidlá proti vyhrážkam, nenávisti a obťažovaniu, stávajú sa spoluzodpovednými za normalizáciu zastrašovania verejných činiteľov,“ uviedol šéf CCDH Imran Ahmed.
Nič sa nepreukázalo
Spoločnosť Meta tvrdenia odmietla. Hovorca firmy uviedol, že interné analýzy nepreukázali nárast nenávistného obsahu počas roka 2025.
Zároveň dodal, že firma odstránila obsah zo správy, ktorý porušoval pravidlá platformy.
„Keď spoločnosti obmedzia dohľad nad násilím, nenávisťou a obťažovaním, nemožno sa čudovať, že tieto javy narastú,“ vyhlásil republikánsky senátor John Curtis.
Ukončili spoluprácu
Meta začiatkom roka 2025 ukončila v USA spoluprácu s profesionálnymi fact-checkermi a overovanie faktov zverila používateľom prostredníctvom systému Community Notes, ktorý preslávila platforma X miliardára Elona Muska.
Zdroj: SITA.sk - Po uvoľnení pravidiel na Facebooku v USA prudko pribudli vyhrážky politikom © SITA Všetky práva vyhradené.
Je škandál so synom Roberta Fica iný ako kauza mamy Michala Šimečku? – živý rozhovor PubliQ